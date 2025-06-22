ЕГЭ по истории может стать обязательным для поступающих в гуманитарные вузы

Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО

Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступающих в гуманитарные вузы, а также на социально-экономические специальности.

Сегодня глава государства встречался с авторами единых учебников по истории для 5–11-х классов и учреждений среднего профессионального образования. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов заметил на встрече, что сейчас гуманитарии при поступлении в вуз сдают ЕГЭ по обществознанию, а в курсе истории присутствуют в том числе обществоведческие понятия. И предложил сделать обязательными испытания по истории.

Между тем Рособрнадзор заявил РИА Новости, что готов к проведению ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы.

Обществознание начали убирать из школьного расписания в Челябинской области — c 2026 года его будут изучать только в трех старших классах.