Северный ветер принесет холодный воздух в Челябинскую область 15 апреля

В большинстве округов температура не поднимется и до +10 °C

Сегодня, 15 апреля, в Челябинской области будет прохладно. Сильный северный ветер усилит ощущение холода. При этом на большей части территории региона будет сухо, лишь местами на юге пройдет дождь, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет максимум +9°C. Осадков быть не должно. Ветер северо-восточный, 7 метров в секунду.

В Магнитогорске день выдастся солнечным. Градусники покажут +11°C.

В Миассе воздух прогреется до +7°C. К вечеру небо прояснится. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

В Златоусте, Сатке и Трехгорном температура поднимется до +6…+10°C. Ясно.

Теплее всего будет в Аше: там дневной прогрев составит +13°C. Малооблачно. Умеренный восточный ветер.

На южной территории также установится преимущественно ясная погода. Столбики термометров остановятся на +8…+11°C. Сильный северо-восточный ветер.

В Бакале сегодня 6°C выше нуля и солнечно.

В целом температура в регионе составит +7…+12°C, а ветер может усилиться почти до штормовых 18 метров в секунду.