Обществознание начали убирать из школьного расписания в Челябинской области

С 2026 года его будут изучать только в трех старших классах

С 1 сентября 2025 года все школьники будут учиться по единым учебникам истории. Книги уже закуплены для учащихся с 5-го по 11-й класс. И в связи с этим в регионе начали корректировать учебные планы по обществознанию. В каких классах останется этот предмет, а в каких его уберут из расписания, медиахолдингу «Первый областной» рассказал заместитель министра образования Челябинской области Антон Туманов.

«С 1 сентября 2025 года обществознание будут изучать только в 8—9-м и в 10—11-м классах. Дети, которые сейчас окончили шестой класс, в седьмом классе изучать этот предмет не будут. А с 1 сентября 2026 года обществознание останется только в 9, 10 и 11-м классах», — заявил Антон Туманов.

По словам чиновника, это никак не повлияет на качество образования. Программа курса будет скорректирована таким образом, чтобы в будущем дети смогли сдать ОГЭ и ЕГЭ.

«Освободившиеся часы будут частично перераспределены. Часть из них отдадут на историю», — добавил Туманов.

Сами учителя пока думают, как перестроить свою работу, чтобы часть знаний по обществознанию, которая дополняла курс школьной истории, не была отложена на потом.

«История и обществознание — два разных предмета. История помогает анализировать события в конкретном времени и пространстве, куда мы перемещаемся на машине времени. А обществознание помогает посмотреть на общество с высоты птичьего полета: какие люди живут на планете, что у них общего, чем они различаются. Если эти курсы ведет один педагог, они прекрасно дополняют друг друга. Пока трудно понять, как мы будем их компенсировать», — замечает учитель истории и обществознания челябинской гимназии № 1 Екатерина Казакова.

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