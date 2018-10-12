/ Движение транспорта ограничат в центре Челябинска

Причина — строительство водовода.

Новое ограничение движение транспорта затронет Центральный район Челябинска. Основная причина — строительство водовода для пожарных, которое затронет участок возле Алого Поля.

В связи со строительством водовода для нужд пожаротушения с 08:00 12 октября до 20:00 18 октября будет ограничено движение транспорта от дома № 64д по проспекту Ленина до дома № 32 по улице Володарского. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Напомним, что на этой неделе в Челябинске уже ограничивали движение, но только для троллейбусов. Перекрытие дороги было связано с ремонтом дороги на улице Воровского.