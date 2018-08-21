Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.18 +0.3 76.72 +0.54
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Транспортники обещают выход всех маршруток в Курбан-байрам

Транспортники обещают выход всех маршруток в Курбан-байрам

Челябинцев просят не переживать из-за ежегодных проблем с транспортом.
сегодня в 07:00
  |  Общество

Большой мусульманский праздник Курбан-байрам, который отмечают сегодня, 21 августа, связан в Челябинске с дорожными проблемами. Каждый год водители маршрутных такси, большинство из которых исповедует ислам, вместо работы идут в мечеть, чтобы помолиться вместе с братьями по религии. В итоге челябинцы опаздывают на службу, в детские сады, на важные встречи.

Чтобы пресечь на корню возможные проблемы, в этом году городское управление транспорта разослало всем перевозчикам предупреждения о срыве графика движения. Если с линии кто-то сойдет, предприятие получит претензию, а 4 такие бумаги — веский повод для расторжения контракта.

Неважно, какой праздник, в стране их у нас много, и конфессий религиозных много. Но работать нужно, это обычный рабочий день. И жители Челябинска должны нормально добраться до работы и с работы тоже. В прошлом году у нас было большое количество жалоб, но тогда и праздник был в сентябре, пассажиров было больше из-за студентов и школьников. Конечно, перевозчики заинтересованы, чтобы жалоб и штрафов не было. — рассказал радио «Business FM Челябинск» начальник управления транспорта Максим Кичеев.

Это подтверждают перевозчики: со всеми водителями уже проведена беседа. Они знают, что за сход с линии ждет выговор и предупреждение. При этом никто не оставлял заявление о невыходе на работу. Опасаться сегодня проблем на дорогах, уверены перевозчики, не нужно.

Все должны выйти по графику. Утром и вечером в час-пик машины всегда выходят. Только днем, наверное, их количество может сократиться. Но с подчиненными мы обсуждаем, что все должны выйти на работу и все делать по графику. Но всегда разговариваешь с водителями, а получаются внештатные ситуации. Будем смотреть, если что — выпускать резервные машины. — пояснил радио «Business FM Челябинск» руководитель компании-перевозчика Александр Комельков.

Напомним, что в прошлом году отсутствием нормального числа маршруток на линии воспользовались такси. Они увеличили цены в 3 раза.

Общество
Борис Дубровский поздравил мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам
15.08.2018
Борис Дубровский поздравил мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам
Общество
Жертвенного барана закололи под забором в садах на Курбан-Байрам
01.09.2017
Жертвенного барана закололи под забором в садах на Курбан-Байрам
Общество
Евгений Тефтелев поздравил челябинцев с благочестивым праздником Курбан-Байрам
01.09.2017
Евгений Тефтелев поздравил челябинцев с благочестивым праздником Курбан-Байрам
Общество
Челябинцы жалуются на отсутствие маршрутных такси из-за Курбан Байрама
01.09.2017
Челябинцы жалуются на отсутствие маршрутных такси из-за Курбан Байрама
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Комментарии

Елена
08:58, 21.08.2018
И где маршрутки??? Сколько это может продолжаться? Опять страдают люди. Сегодня же дороги ПУСТЫЕ! А люди не могут уехать на работу. Это же безобразие!!! Что делают власти?

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Ремонтник скончался от удара кабиной лифта
сегодня в 14:33
Ремонтник скончался от удара кабиной лифта
Общество
Проектная система управления сделает эффективнее подготовку к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 14:04
Проектная система управления сделает эффективнее подготовку к саммитам ШОС и БРИКС
Происшествия
Волонтеры просят помочь с распространением ориентировок на пропавшую 13-летнюю девочку
сегодня в 13:43
Волонтеры просят помочь с распространением ориентировок на пропавшую 13-летнюю девочку
Общество
Дополнительный отпуск и скидки в аптеках хотят ввести для россиян старшего возраста
сегодня в 12:39
Дополнительный отпуск и скидки в аптеках хотят ввести для россиян старшего возраста
Общество
Школа с рухнувшей стеной не должна сорвать учебный процесс в Златоусте
сегодня в 12:34
Школа с рухнувшей стеной не должна сорвать учебный процесс в Златоусте
Общество
Россиянам намерены сохранить досрочный выход на пенсию
сегодня в 12:23
Россиянам намерены сохранить досрочный выход на пенсию
Спорт
Мемориал Ивана Ромазана покажут в прямом эфире сайта «Первый областной»
сегодня в 12:16
Мемориал Ивана Ромазана покажут в прямом эфире сайта «Первый областной»
Общество
Конфискованные у коррупционеров миллиарды готовы отправить в ПФР
сегодня в 11:56
Конфискованные у коррупционеров миллиарды готовы отправить в ПФР
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6