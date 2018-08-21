/ Транспортники обещают выход всех маршруток в Курбан-байрам

Челябинцев просят не переживать из-за ежегодных проблем с транспортом.

Большой мусульманский праздник Курбан-байрам, который отмечают сегодня, 21 августа, связан в Челябинске с дорожными проблемами. Каждый год водители маршрутных такси, большинство из которых исповедует ислам, вместо работы идут в мечеть, чтобы помолиться вместе с братьями по религии. В итоге челябинцы опаздывают на службу, в детские сады, на важные встречи.

Чтобы пресечь на корню возможные проблемы, в этом году городское управление транспорта разослало всем перевозчикам предупреждения о срыве графика движения. Если с линии кто-то сойдет, предприятие получит претензию, а 4 такие бумаги — веский повод для расторжения контракта.

Неважно, какой праздник, в стране их у нас много, и конфессий религиозных много. Но работать нужно, это обычный рабочий день. И жители Челябинска должны нормально добраться до работы и с работы тоже. В прошлом году у нас было большое количество жалоб, но тогда и праздник был в сентябре, пассажиров было больше из-за студентов и школьников. Конечно, перевозчики заинтересованы, чтобы жалоб и штрафов не было. — рассказал радио «Business FM Челябинск» начальник управления транспорта Максим Кичеев.

Это подтверждают перевозчики: со всеми водителями уже проведена беседа. Они знают, что за сход с линии ждет выговор и предупреждение. При этом никто не оставлял заявление о невыходе на работу. Опасаться сегодня проблем на дорогах, уверены перевозчики, не нужно.

Все должны выйти по графику. Утром и вечером в час-пик машины всегда выходят. Только днем, наверное, их количество может сократиться. Но с подчиненными мы обсуждаем, что все должны выйти на работу и все делать по графику. Но всегда разговариваешь с водителями, а получаются внештатные ситуации. Будем смотреть, если что — выпускать резервные машины. — пояснил радио «Business FM Челябинск» руководитель компании-перевозчика Александр Комельков.

Напомним, что в прошлом году отсутствием нормального числа маршруток на линии воспользовались такси. Они увеличили цены в 3 раза.