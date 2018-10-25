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/ Связать стоимость проезда с временем суток предложил Минтранс

Связать стоимость проезда с временем суток предложил Минтранс

Подобная мера поможет разгрузить транспорт в часы пик и заполнить его в середине дня.
вчера в 21:00
  |  Общество

Устанавливать стоимость проезда в зависимости от времени суток предложил Минтранс, сообщает газета «Известия». По мнению экспертов, такая мера позволить разгрузить транспорт в часы пик, а также заполнить его в середине дня, когда он пустует.

Предложение рассмотрят в правительстве в рамках комплекса мер по развитию городского транспорта. По мнению экспертов, наибольшую выгоду принесет снижение цен на поездки именно в дневные часы. Также специалисты думают, что местные власти охотно придут к этому решению, желая избежать протестов горожан.

Отметим, подобные динамические тарифы уже широко используются в мире, например, в Лондоне.

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