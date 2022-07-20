Две машины стройматериалов отправили из Челябинской области на восстановление Ясиноватой

Также в ДНР доставят продукты и бытовую химию

В Челябинске в среду, 20 июля, состоялась отправка очередного гуманитарного конвоя для жителей ДНР и ЛНР. В этот раз регион направляет строительные материалы, продукты и другие вещи первой необходимости. Груз доставят напрямую в Ясиноватую, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам руководителя регионального исполнительного комитета Челябинского отделения партии «Единая Россия» Дениса Моисеева, с февраля это уже десятая отправка подобного груза.

«Сегодня мы отправляем сборный груз — это те вещи, которые челябинцы приносят в местные отделения партии, всего их 49 по региону. Еще две машины — это керамогранит от строительных предприятий Челябинской области. Общий вес отправляемого груза — 366 тонн. Это и стройматериалы, и продукты, и бытовая химия», — прокомментировал Денис Моисеев.

Также военнослужащим доставят письма и рисунки от южноуральцев.

«Мы хотим передать письма ребятам, которые участвуют в специальной военной операции, со словами поддержки, пожеланиями вернуться здоровыми. Всего их 500, в прошлый раз их было 25. И обратная реакция, которая пришла, — ребята читали письма со слезами на глазах», — рассказала глава города Наталья Котова.

Напомним, 14 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в Донецкой Народной Республике. Глава региона провел встречу с руководителем республики Денисом Пушилиным, подписал соглашения о сотрудничестве с первыми лицами города Ясиноватая и Волновахского района.

Губернатор заявил, что Челябинская область будет помогать в восстановлении и организации мирной жизни в ДНР.

На прошлой неделе представители Челябинской области доставили гуманитарный груз в Волновахский район. Помощь от южноуральцев получил местный монастырь, он находится под постоянным обстрелом войск ВСУ.

Накануне южноуральцы навестили семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Наша делегация привезла им продукты, памперсы, средства личной гигиены и другие вещи первой необходимости.

Центральная районная больница города Ясиноватая получила в подарок от Челябинской области пять аппаратов искусственной вентиляции легких. Ранее из Челябинской области учреждение получило аппарат УЗИ, операционный стол, электрохирургический высокочастотный аппарат и современные анализаторы.