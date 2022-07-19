Челябинская область доставила гуманитарную помощь семьям с детьми в ДНР

Представители региона привезли в Волноваху и Ясиноватую средства гигиены и продукты

Челябинская область продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Волновахи и Ясиноватой. Накануне навестили семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Наша делегация привезла им продукты, памперсы, средства личной гигиены и другие вещи первой необходимости, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первый заместитель руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович и глава Еманжелинского городского поселения Дмитрий Гатов побывали у семьи, где растет девочка-подросток, вынужденная передвигаться в инвалидной коляске. Адресная помощь таким семьям организована по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Большое спасибо за памперсы — это очень, очень нам нужная вещь. И продуктовый набор, и канцелярия, ребенок рад, очень даже», — поблагодарила мама девочки-подростка.

Напомним, 14 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в Донецкой Народной Республике. Глава региона провел встречу с руководителем республики Денисом Пушилиным, подписал соглашения о сотрудничестве с первыми лицами города Ясиноватая и Волновахского района.

Губернатор заявил, что Челябинская область будет помогать в восстановлении и организации мирной жизни в ДНР.

Центральная районная больница города Ясиноватая получила медицинское оборудование в подарок от южноуральцев.

На прошлой неделе представители Челябинской области доставили гуманитарный груз в Волновахский район. Помощь от южноуральцев получил местный монастырь, он находится под постоянным обстрелом войск ВСУ.