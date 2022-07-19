Больница в Ясиноватой получила пять аппаратов ИВЛ от Челябинской области

Медоборудование уже начали использовать для помощи пациентам

«Передали пять аппаратов ИВЛ в Ясиноватскую центральную районную больницу. Медицинское оборудование уже введено в эксплуатацию в нашей больнице»,

— рассказали в администрации Ясиноватой.

Центральная районная больница города Ясиноватая получила в подарок от Челябинской области пять аппаратов искусственной вентиляции легких. Помощь предоставил губернатор Алексей Текслер. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в местной администрации.

Ранее из Челябинской области учреждение получило аппарат УЗИ, операционный стол, электрохирургический высокочастотный аппарат и современные анализаторы.

Напомним, 14 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в Донецкой Народной Республике. Глава региона провел встречу с руководителем республики Денисом Пушилиным, подписал соглашения о сотрудничестве с первыми лицами города Ясиноватая и Волновахского района.

Губернатор заявил, что Челябинская область будет помогать в восстановлении и организации мирной жизни в ДНР.

На прошлой неделе представители Челябинской области доставили гуманитарный груз в Волновахский район. Помощь от южноуральцев получил местный монастырь, он находится под постоянным обстрелом войск ВСУ.

Накануне, 18 июля, делегация Южного Урала навестила в Ясиноватой и Волновахе семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Им привезли продукты, памперсы, средства личной гигиены и другие вещи первой необходимости.