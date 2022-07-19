«Передали пять аппаратов ИВЛ в Ясиноватскую центральную районную больницу. Медицинское оборудование уже введено в эксплуатацию в нашей больнице», — рассказали в администрации Ясиноватой.
Ранее из Челябинской области учреждение получило аппарат УЗИ, операционный стол, электрохирургический высокочастотный аппарат и современные анализаторы.
Напомним, 14 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в Донецкой Народной Республике. Глава региона провел встречу с руководителем республики Денисом Пушилиным, подписал соглашения о сотрудничестве с первыми лицами города Ясиноватая и Волновахского района.
Губернатор заявил, что Челябинская область будет помогать в восстановлении и организации мирной жизни в ДНР.
На прошлой неделе представители Челябинской области доставили гуманитарный груз в Волновахский район. Помощь от южноуральцев получил местный монастырь, он находится под постоянным обстрелом войск ВСУ.
Накануне, 18 июля, делегация Южного Урала навестила в Ясиноватой и Волновахе семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Им привезли продукты, памперсы, средства личной гигиены и другие вещи первой необходимости.