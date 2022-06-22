«Челябинская область подарила Ясиноватой новое медоборудование. Врачи центральной районной больницы уже получили аппарат УЗИ, операционный стол, электрохирургический высокочастотный аппарат, современные анализаторы и другие приборы», — говорится в телеграм-канале.
Также челябинцы передали подарки в роддом Ясиноватой. Это памперсы, средства ухода и молочные смеси для малышей.
На прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в Донецкой Народной Республике. Он провел встречу с главой республики Денисом Пушилиным, а также подписал соглашения о сотрудничестве с первыми лицами города Ясиноватая и Волновахского района.