«Думали, конец света»: жители Челябинской области вспоминают день падения метеорита

15 февраля нередко называют вторым днем рождения региона

Ровно 10 лет назад, 15 февраля 2013 года, жителей Челябинской области потрясло (в прямом и переносном смысле этого слова), казалось бы, невероятное событие — на территорию нашей области упали осколки астероида. Самый крупный — массой около 570 килограммов — угодил в озеро Чебаркуль. Большинство жителей региона видели не только яркий свет, но и почувствовали силу удара: в некоторых зданиях и жилых домах выбило окна и даже двери. Читатели ИА «Первое областное» поделились с нами своими историями о том, как они пережили этот день (а некоторые и чудом спаслись от «стеклопада»).

Поскольку ЧП произошло утром — а в момент падения осколков метеорита на часах было около 9:20, — некоторые южноуральцы находились на улице или в общественном транспорте и спешили по своим делам.

«Было морозное утро, я шла на работу. Смотрю — летит звезда, решила загадать желание. А она продолжила двигаться, а затем такая яркая вспышка. Заложило уши, глазам стало больно, я аж присела. Когда встала, смотрю — кто ехал на машинах, все выскочили и начали смотреть на небо. Был такой шлейф, как след от взорвавшегося самолета. Он сохранялся продолжительное время. Ни сотовые телефоны, ни телевидение не работали. Было так тревожно»,— рассказала жительница Кусы Алена Метелева.

«Шла по улице, вдруг — яркая вспышка. Первое, что пришло в голову, — солнце падает», — поделилась Любовь Коновалова.

«Ехала на работу в маршрутке, немного опаздывала. И тут все ослепляет вспышкой, маршрутка по тормозам, окна вдребезги, пассажиры в шоке. Выбегаем на улицу и смотрим на небо, а там белая полоса, длинная такая. А еще шум такой был, будто что-то взорвалось. Думали, самолет. И шлейф был похожий. Сразу страшно стало за людей. Я взяла себя в руки и пошла к рабочему месту. Открываю дверь, а там стекло выбито прямо над столом, где сидела бы я»,— вспоминает Юлия Елсуфьева.

Другие южноуральцы в этот день еще спали, и, может быть, Морфей еще долго держал бы их в своих объятьях, но яркий свет и грохот прервали сладкие сны.

«Мы спали этим утром, проснулись от грохота выбитых стекол! Фобия на всю жизнь»,— пожаловался читатель ИА «Первое областное» Владимир Волков.

«Хорошо помню этот день, 15 февраля — мой день рождения. Я тогда отвела ребенка в детский сад и уснула. Проснулась от грохота, и до меня не могли дозвониться! Подруги тогда шутили, что главное — этот день был не последним в нашей жизни»,— рассказала Алена Ярина.

Кто-то в момент падения метеорита находился дома и даже увидел произошедшее своими глазами. Большинство были уверены, что рухнул самолет, пока спустя некоторое время не узнали о падении на Землю космического тела:

«Красилась утром, смотрела в сторону окна, чтобы свет падал. Небо было как торт: темный верх, середина светлая, низ опять темный. Как будто быстро самолет пролетел... Уже потом услышала, что произошло...»— поделилась Ольга Мячина.

«Мы с мужем видели из окна нашей квартиры на 5-м этаже, но звука не слышали. Мы подумали, что горел, а потом взорвался самолет»,— рассказала Валентина Лазарева.

«Стояла у окна после ночной смены. И своими глазами увидела, как что-то врезалось во что-то. Яркий свет и взрыв. Мысль была, что самолеты столкнулись»,— вспоминает Татьяна Куштуева.

А некоторые южноуральцы были так напуганы, что подумали о наступлении конца света:

«Я тогда лежала на кровати, и только закрыла глаза, как что-то яркое все озарило. Я сразу подумала: все, конец света. Даже пошевелиться боялась»,— рассказала Зульфия Зарипова.

Рухнувшие осколки метеорита не только перепугали жителей региона, но и доставили им немало проблем: кому-то финансовых, а кому-то — физических.

«Дом панельный тряхнуло прям ощутимо, стены зашатались. На парковке у всех автомобилей сработала сигнализация. Даже окно само распахнулось! Разбились дорогие горшки, цветы и кактусы оказались сломаны, вся земля высыпалась на пол. Затем последовали уборка и покупка новых горшков. Хороший денек!»— вспоминает Татьяна Митрофанова.

«Я в этот момент была в школе на уроке. Все испугались и побежали к выходу, кто по партам, кто как... Взрыв выбил все окна, мальчик, сидевший за партой около окна, успел убежать. До родителей не дозвониться, все были в шоке!»— поделилась жительница Троицка Дарья Фурсова.

«Я работала в столовой, а окна там больше человеческого роста. Когда раздался грохот, окна распахнулись и разбились и все стекла полетели на продукты. Пришлось всю продукцию, которая готовилась, выбросить...»— с сожалением вспомнила Берта Ширшова.





«Стояли на свежем воздухе после смены, разговаривали. Вдруг в небе появился шар, а в нем меняются полосы: то зеленая, то желтая, все цвета радуги... Потом резкий световой всплеск. Все, кто стоял рядом, на некоторое время потеряли зрение. Когда отошли от произошедшего, так сразу страшно стало!»— рассказала Оксана Батуринская.

Но, несмотря на яркий свет и грохот, не все видели и слышали их, и продолжали заниматься своими делами:

«Я зашла в этот момент в магазин и ничего не видела. Потом еще с кассиром ругалась, что у нее касса не работает. Она толком ничего объяснить не могла»,— посмеялась Людмила Боярских.

«Я спал в этот момент, ничего не видел и не слышал»,— поделился Дмитрий Бердюгин.

Напомним, в результате падения осколков метеорита были выбиты стекла более чем в 7000 зданиях. От осколков пострадали порядка 1,5 тысячи человек.

Крупный осколок небесного тела специалисты достали со дня озера Чебаркуль спустя почти год после произошедшего. Сейчас часть болида находится в Челябинском краеведческом музее.







В Челябинской области в этом году решили отметить десятилетие этого события и подготовили несколько интересных мероприятий. Подробнее о них смотрите в нашем материале.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев поделиться своими историями об этом дне на сайте «МетеоритФЕСТа». Авторов самых интересных историй и ярких снимков наградят на фестивале 18 февраля.

Журналисты медиахолдинга «Первый областной» к годовщине падения метеорита сняли фильм «Челябинский метеорит. Новая тайна». Смотрите его сегодня в 20:30 на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.

А здесь вы можете найти воспоминания журналистов и читателей Первого областного информагентства о падении метеорита, которые мы собирали в прошлом году.

