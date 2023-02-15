Силы небесные: природные катаклизмы в истории Челябинской области

Огонь, вода, гусеницы и один покойник — топ‑7 катастроф, которые не стерли наш край с карты, но нанесли существенный урон

15 февраля Челябинск отмечает второй день рождения и заодно годовщину падения метеорита. Губернатор области призвал всех делиться личными историями и воспоминаниями о том дне. В городе запланировали научные и развлекательные события в честь годовщины. Ученые в один голос признают: Челябинский метеорит — самый разрушительный в истории.

А мы решили вспомнить другие природные катастрофы, которые вполне могли уничтожить область, ну или сделать ее вдвое меньше. Какие-то из них еще свежи в памяти, а другие навсегда остались лишь в архивах — ну и хорошо.

Метеорит, но другой

Начнем с того, что многотонный метеорит 2013 года — не первый космический булыжник, рухнувший на территорию области.

Достоверно известно о четырех пришельцах из других галактик. Вот короткая записка в «Голосе Приуралья» за 9 августа 1909 года: «Седьмого августа, около 11 вечера, над городом пролетел большой метеор, растянувшийся в длинный огненный хвост. Свет от метеора был настолько силен, что кругом было все видно, как при электрическом свете». Еще более короткая была в газете от октября 1933 года, но там все лавры достались Курганской области, в Челябинске видели только вспышку и белую черту в небе.

Чуть больше информации есть о метеоритах, свалившихся на область в 1940-е годы. Сначала в апрельском номере «Челябинского рабочего» за 1941 год прошла заметка, что 9 числа жители Катав-Ивановского района на рассвете увидели яркий свет, услышали грохот и почувствовали воздушные волны взрыва. Сравнивали это с летящим на всех парах поездом. Осколков не нашли, зато наткнулись на воронку с оплавившейся породой. А у села Орловка обнаружили полосу кроваво-красного следа: сугробы на километр в длину и на восемь метров в ширину были покрыты какой-то клейкой массой. Пробы ученые взяли, а вот результаты затерялись где-то в военных архивах.

Гораздо больше сведений о метеорите «Кунашак», который упал в районе озера Чебакуль (совпадение?). Там колхозники нашли несколько крупных обломков (до 120 кг). Но местные верят, что самый большой кусок еще не найден, ибо шарахнуло дай боже: с неба буквально каменный дождь пошел. Мелкие осколки пробили дырку в крыше зерносушилки в поселке Урукуль, а булыжники повесомее затерялись в лесу.

Засуха

Жаркое и сухое лето 1975 года потом войдет главой в учебники истории и черными строчками в сводки достижений сельского хозяйства Челябинской области. Синоптики еще осенью 1974 года предупреждали: погода слишком теплая и сухая, в почве очень мало влаги! Бабье лето тогда стояло чуть ли не до конца ноября. Городским это чертовски нравилось: сезон танцевальных вечеров в городских парках был долгим. Снег выпал в декабре, а уже в начале марта растаял, да так быстро, что даже сапоги резиновые не пригодились. По сведениям синоптиков, в апреле дневная температура достигала +28 градусов!

А потом пришла засуха. По всей области пересыхали мелкие речки, мелели крупные озера. В степных районах задули душные ветра — суховеи. Жители Троицка с изумлением и все чаще встречали на улице сайгаков — животные искали у людей воды. В болотистом Октябрьском районе высохли все топи. Дождь в метеосводках вымаливали, собирали каждую капельку. Согласно цифрам, за год тогда выпало всего лишь 20% нормы осадков, а в самых засушливых районах и вовсе 5%!

Часть фермеров просто не стали сеять зерно. Урожая злаковых собрали в 10 раз меньше обычного. В деревне нечем было кормить скот. А на выездах из лесов появились вдруг милицейские посты и всех, кто готовил на своих покосах сено, заставляли везти добытое не домой, а в колхоз.

Но самый острый вопрос встал перед первыми лицами Челябинска. В разгар лета запаса воды для горожан и предприятий оставалось на три месяца. Дальше — сушь, цистерны, остановленные машины. В рекордные сроки между Увильдами и водохранилищем Аргази прорыли канал. Жемчужные Увильды тогда обмелели на четыре метра — и этот водный баланс природа до конца не восстановила.

Пожар

В начале июля 2021 года поля и леса в Карталинском и Нагайбакском районах вспыхнули. Сухая трава (а дождей было мало) занялась быстро, огонь, раздуваемый степными ураганными ветрами, поскакал по кронам деревьев в разные стороны. Душераздирающие кадры со спасателем, который несет из горящего леса опаленного и жалобно мычащего олененка, заставили плакать даже зарубежных знаменитостей.

За неделю пламя вплотную подошло к нескольким поселкам и накрыло жилые территории. Названия Джабык и Запасное попали в главные новостные сводки России: более 70 домов сгорело, один человек погиб, два десятка с ожогами и травмами были доставлены в больницы. Жители тушили огонь лейками, копали окопы, обливали дома из шлангов, но имущество не отстояли. Сгорели автомобили и снегоходы, домашние библиотеки и теплицы с виноградниками.

По распоряжению губернатора тогда всем погорельцам или выплатили компенсацию, или построили новые дома.

Нашествие насекомых

В 2011 году леса Челябинской области атаковали гусеницы непарного шелкопряда. Прожорливые насекомые съели или понадкусали листву берез в разных частях области на площади 285 тысяч гектаров (это больше, чем площадь Москвы со всеми ее кольцами и дальними районами, куда еще не проложили метро).

Региональное управление лесами потом подтвердит, что часть лесных территорий так и не восстановилась от нашествия гусениц. А доцент кафедры ботаники и экологии Челябинского государственного педагогического университета Олег Коптелов будет вспоминать свои экспедиции в зараженные леса: на ветках паутина, деревья голые, а во всем лесу — шорох от движения миллионов челюстей.

Снежный апрельский плен

25 апреля 2014 года Челябинск готовился к майским праздникам — на следующий день был запланирован главный городской субботник: с мешками и граблями собирались выйти бюджетники, школьники и даже представители городской администрации. План провалился на рассвете — повалил снег. К обильному снегопаду вскоре добавился серьезный ветер, с порывами до 25 м\с. Общественный транспорт игнорировал расписание, улицы встали в пробках: многие горожане уже «переобули» автомобили и в сердцах буксовали на подъемах и просто на стоп-линии светофора. Машины растаскивали буквально на руках и всем миром — к делу подключались прохожие и даже гаишники. Благодарные водители подвозили пешеходов. Город засыпало снегом плотно, как из пакета с мукой. Вдоль обочин и вокруг брошенных машин сгустились сугробы. Аэропорт был закрыт на несколько часов, часть трасс вокруг города (и по области) тоже были перекрыты.

На следующее утро Челябинск выглядел как арктическая станция после бури — из снега торчали крыши машин, люди с переменным успехом протаптывали тропинки к магазинам.

Наводнение

По улице Кирова плавали коровы и свиньи, чей-то самовар, заборы, кошка на бревне, мужики на лодках — так Челябинск еще никогда не топило! Это случилось в 1947 году, весна выдалась жаркой, Миасс вскрылся ото льда и разлился почти по всему городу. Потоки ледяной воды легко подхватили деревянный «чегрэсовский» мост (нынешний Ленинградский), вымыли все дворы Заречья, жилые постройки на месте современного Торгового центра, даже в Кирсараях. Вода скрыла Кировский мост, подобралась к порогу филармонии, затопила столовую на углу Кирова и ул. Труда и все ближайшие улицы. Самые смелые горожане еще пытались перебраться на другую сторону реки на больших грузовиках, но в считанные часы все мосты оказались под водой, и передвигаться можно было только на лодках. Старожилы вспоминали, как на центральных улицах таяли ледяные торосы.

Незаметным половодье для Челябинска стало только ближе к 1970-м, когда построили Шершневскую плотину и Миасс перестал быть полноводным.

Напоследок сказка (наверное) про тайфун «Горыныч»

Краевед Ирина Егурная в своей книге «И небывалое бывало...» собрала всевозможные любопытные природные феномены, случившиеся в Челябинске и окрестностях. И в одной из глав она, ссылаясь на председателя Оренбургского отдела Русского географического общества Петра Воронцовского, рассказывает про тайфун «Горыныч», который знатно покуролесил на территории Челябинского уезда в мае 1909 года. Воронцовский проезжал мимо и в своих заметках указал, мол, мощнейший ветер устроил в окрестностях села Мишкино (теперь это Курганская область, а раньше было наше, Челябинское) настоящий дождь из мусора, речного ила, рыбы и тушек ощипанной птицы. Дальнейшее выглядит как сказка, но вполне смешная. Местные рассказывали, что ураган буквально выкопал свежего покойничка с ближайшего кладбища и притащил усопшего к порогу сельского старосты. Или просто бросил на улице, тут уже данные расходятся. А мы думаем, что мертвеца принесло прямо за столик местного винного погреба — ну чтобы уж наверняка.