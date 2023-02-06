В Челябинске состоится фестиваль к десятилетию падения метеорита

В программе: шоу барабанщиков, спектакль и хоккейный матч

Десять лет назад, 15 февраля 2013 года, в озеро Чебаркуль упал метеорит. И в феврале 2023 года в Челябинской области будут праздновать десятилетие этого события. Главным юбилейным событием станет «МетеоритФЕСТ» у ЮУрГУ c концертом, световым шоу и выступлением группы барабанщиков.



В день фестиваля на здании Южно-Уральского госуниверситета включат 3D-mapping. Это световое шоу, в котором анимация проецируется прямо на здание.

На площади выступит группа барабанщиков из Челябинска The Noize, которая уже шесть лет гастролирует по миру со своими перформансами. Эти четыре музыканта в светящихся костюмах выступали, например, в Катаре на чемпионате мира по футболу. Шоу продлится один час, с 18:00 до 19:00.

Это не единственное мероприятие, посвященное десятилетию падения метеорита. В феврале в Камерном театре поставят экспериментальный спектакль «Я — метеорит» о том, как общество напряженно и растерянно реагирует на неожиданное падение космического тела.

В Историческом музее Южного Урала с 6 по 19 февраля — выставка про метеорит. Покажут самый большой его осколок весом в полтонны и минералы, которые входят в состав космического тела. Для детей на экскурсии подготовлен игровой квест, где ребята будут выполнять задания, чтобы защитить метеорит от инопланетян.

Десятилетию падения Челябинского метеорита посвятили даже хоккейный матч. 16 февраля на ледовой арене «Трактор» играют ХК «Трактор» и ХК «Сочи».

«МетеоритФЕСТ» пройдет 18 февраля в 18:00 на площади у ЮУрГУ. Вход свободный. 6+.