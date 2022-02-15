Девять воспоминаний челябинцев к годовщине падения метеорита

Осколок небесного тела разлетелся в Челябинской области девять лет назад

Сегодня, 15 февраля, очередная годовщина падения фрагментов астероида на Челябинскую область. Эта история прославила наш регион на весь земной шар. Мы собрали девять историй челябинцев, которые, как и многие, вряд ли забудут этот удивительный день.

Космический день рождения

Жительница Челябинска Анна сегодня отмечает свой 27-й день рождения. А девять лет назад девушку с криками разбудила мама:

«Я отмахнулась, подумала, учения какие-нибудь или на карьере что-то взрывают. Позже друзья показали мне видео, и я не могла поверить своим глазам. Конечно, не обошлось без шуток в поздравлениях о том, что небесная „штука“ упала в мою честь. Кстати, этот „космический поцелуй“ я никак в жизни не ощущаю, но дата врезалась в память навсегда, это точно».

Непризнанный гений

Ныне житель Челябинска Виталий девять лет назад учился в 4-м классе школы в Свердловской области. Он сидел на уроке у окна и любовался на широкую, красноватого оттенка, полосу на небе:



«Через несколько десятков секунд необычный узор на небе заметили остальные одноклассники. Они выпрыгнули из-за парт, побежали к окнам, стали кричать. Я сидел и смотрел на них с раздражением, говорил им, что это просто какой-то большой самолет. Ребята продолжали вопить о вторжении пришельцев и вражеских ракетах, потому что, объективно, таких огромных следов от самолетов не бывает. Я чувствовал себя великим ученым в обществе глупых плоскоземельщиков, почему-то так был уверен в себе. А после школы пришел домой и увидел в интернете тонны картинок и видео о том, что это был метеорит. Потом эту тему с одноклассниками я старался не поднимать».





Метеорит курильщика

Журналисту Кириллу Бабушкину в тот исторический день не пришлось скучать, а ровно наоборот — он почувствовал себя героем фильма-боевика о грядущем апокалипсисе.

«Метеорит застал меня курящим в ванной комнате. Последующие 10 минут помню отчетливо. На улице — БУМ! Скопившийся в вентиляции мусор на голову — шарах. Стекла кухонного окна — дзинь! Собака в коридоре... в общем, не стала ничего держать в себе моя не самая храбрая собака.

Первая мысль была — во дворе рванули СВУ. Между стеклом и собачьими следами выбрать не смог: схватил фотоаппарат и ринулся на улицу, за кадрами жертв и разрушений.

Последние до вечера пять минут устойчивой мобильной связи я потратил на прием звонков. Друг из Копейска уверял, что упал пассажирский самолет. Вот прям за его домом, возможно — в жерло 102-й шахты. Мать в Троицке осведомлялась, что за бомбу рванули, тесть требовал немедленно бежать на развалины школы и откапывать дочку.

Больше до меня никто не смог дозвониться. На мою „Нокию“ пробились лишь SMS — от дочки и из свердловской редакции нашего СМИ: „Киря, спокойно, на вас просто упал астероид! Больше снимков жертв и разрушений!“.

Вечер пришелся на лагерь спасателей у „Ледовой Молнии“. Коллеги кровожадно ждали, когда арена рухнет сама в себя. Все уже знали, что, по крайней мере, кусок каменюки приводнился в озеро Чебаркуль, и завидовали поехавшим туда журналистам. Впрочем, оставшиеся обсуждали, что вслед за первым небесным гостем летит второй. Некоторые, знаю, караулили второе пришествие до двух ночи. Снимков больших разрушений так и не получилось. И хорошо, что не получилось».

Мокрый конец света

Челябинка Анастасия вспоминает 15 февраля 2013 года со смехом благодаря абсолютно бытовому, но от того не менее забавному эпизоду:

«Я ела пельмени у окна в комнате своего на тот момент двухмесячного сына. Малыш лежал рядом на диване. Вдруг мои и его глаза пронзила яркая вспышка. Несколько секунд — и оглушительный «бдыщь». Тарелка с пельменями полетела на пол, ребенок непонимающе вздрогнул, а из ванной комнаты выскочил ошарашенный муж, которого метеорит застал во время мытья. Выбежал он с криками: «Настя! Это что, конец света? И мне никогда до и после этого случая не было одновременно так смешно и страшно».





Внимание, сейчас вылетит метеорит!

Челябинка Татьяна Орешкина вовсе не испугалась странной вспышки в небе, а запечатлела это на фото:

«Я в это время прилегла на диван, смотрела в небо. Под окном на первом этаже работал бульдозер. Я увидела, как свет становится все ярче, думаю: „Какие фары у него мощные!“ И вдруг по небу пронеслось что-то непонятной формы — показалось похожим на большой летящий снаряд, весь в огне, оставило огромный след. Я кинулась за фотоаппаратом (в СМИ же работаю), высунулась в окно, стала фотографировать. И тут как грохнет, зазвенели где-то разбившиеся стекла. У меня заложило уши, долго не отпускало. Мне потом на работе сказали: „Ты сумасшедшая — в окно высовываться?“ Зато фото не раз пригодилось для иллюстраций. Дома картина с гвоздя слетела. На работе подвесной потолок покорежило, а в помещениях радиозавода напротив прямо стекла повыбивало».

Остаться в живых

Житель Челябинска Степан встретил метеорит во сне, который, конечно, моментально прервался:

«Я учился тогда в 4-м классе, но на занятиях меня не было, гостил у бабушки в поселке ГРЭС, который находится возле Троицка. Тем утром я еще не проснулся. Яркий свет, оглушительный звук — и окно в моей комнате разлетелось. А я очнулся на полу. Не понимая, что происходит, выбежал в коридор посмотреть, все ли целы. Обошлось. Но для меня это стало сильным и неожиданным потрясением».

Помер — но в номер

Журналист Лана Литвер провела 15 февраля 2013 года на работе. И даже допуская мысль, что вот прямо сейчас все может закончиться в прямом смысле, сдала в печать очередной номер журнала «Выбирай»:

«Утром резкий солнечный свет, потом удар, второй. Завыли все машины под окном, затряслись стекла. Я решила — ну отлично, все закончилось. Непонятно что — но закончилось. Повезла ребенка в школу, сама на работу. На работе одной коллеге по большому секрету сестра бывшей жены сотрудника ФСБ ПО СЕКРЕТУ сказала, что будет второй взрыв, это точно. В ФСБ идет срочное совещание. Секретные инструкции всем близким: бегом домой, взять только документы в непромокаемый пакет и воду и уезжать или пешком уходить в поле, подальше от города, потому что город разрушат. ВСЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО и страшно секретно. Все убежали домой за водой, детьми и документами. Взрыв был назначен (по оперативной информации) на два часа дня. Остались двое: мы с дизайнером Аленой. Потому что „Выбирай“ выходил тогда почти в 30 городах, в этот день уходили в печать Красноярск и Сургут — у них не было никакого метеорита, и им кровь из носу нужен был пакет материалов, который готовился в Челябинске для всей сети журналов. А этажом ниже конец света застольем отмечали наши водители. Когда после двух, и трех, и четырех часов ничего не бомбануло — было даже немножко обидно».





ОБЖ

Челябинка Ольга отреагировала на происходящее со всей собранностью и ответственностью:

«Я сидела дома с младенцем и, как только все это пролетело, вспомнила, как правильно вести себя в чрезвычайной ситуации. Собрала ребенка, сложила вещи первой необходимости в сумку и эвакуировалась вниз на улицу. Где-то час в полной экипировке, c сухим пайком и документами я наматывала километры вокруг своей многоэтажки. Эвакуации так и не дождалась».

Город на Неве

Директор концертного зала имени Сергея Прокофьева Татьяна Лясковская узнала о метеорите, будучи в командировке в Санкт-Петербурге:

«Звонят перепуганные дочери, наперебой рассказывая, что на Челябинск упал метеорит. Первая мысль — шутка какая-то. Какой метеорит? Я же не в кино и, кажется, не в страшном сне. Когда я узнала все подробности, я в очередной раз удивилась непредсказуемости жизни, сочетанию ее выверенности и спонтанности. Ведь это такое чудо — падение метеорита без человеческих жертв! И этот вестник из космоса напомнил о том, как важно почаще быть рядом с близкими».



