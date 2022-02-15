Сегодня, 15 февраля, очередная годовщина падения фрагментов астероида на Челябинскую область. Эта история прославила наш регион на весь земной шар. Мы собрали девять историй челябинцев, которые, как и многие, вряд ли забудут этот удивительный день.
Космический день рождения
Жительница Челябинска Анна сегодня отмечает свой 27-й день рождения. А девять лет назад девушку с криками разбудила мама:
«Я отмахнулась, подумала, учения какие-нибудь или на карьере что-то взрывают. Позже друзья показали мне видео, и я не могла поверить своим глазам. Конечно, не обошлось без шуток в поздравлениях о том, что небесная „штука“ упала в мою честь. Кстати, этот „космический поцелуй“ я никак в жизни не ощущаю, но дата врезалась в память навсегда, это точно».
Непризнанный гений
Ныне житель Челябинска Виталий девять лет назад учился в 4-м классе школы в Свердловской области. Он сидел на уроке у окна и любовался на широкую, красноватого оттенка, полосу на небе:
«Через несколько десятков секунд необычный узор на небе заметили остальные одноклассники. Они выпрыгнули из-за парт, побежали к окнам, стали кричать. Я сидел и смотрел на них с раздражением, говорил им, что это просто какой-то большой самолет. Ребята продолжали вопить о вторжении пришельцев и вражеских ракетах, потому что, объективно, таких огромных следов от самолетов не бывает. Я чувствовал себя великим ученым в обществе глупых плоскоземельщиков, почему-то так был уверен в себе. А после школы пришел домой и увидел в интернете тонны картинок и видео о том, что это был метеорит. Потом эту тему с одноклассниками я старался не поднимать».
Метеорит курильщика
Журналисту Кириллу Бабушкину в тот исторический день не пришлось скучать, а ровно наоборот — он почувствовал себя героем фильма-боевика о грядущем апокалипсисе.
«Метеорит застал меня курящим в ванной комнате. Последующие 10 минут помню отчетливо. На улице — БУМ! Скопившийся в вентиляции мусор на голову — шарах. Стекла кухонного окна — дзинь! Собака в коридоре... в общем, не стала ничего держать в себе моя не самая храбрая собака.
Первая мысль была — во дворе рванули СВУ. Между стеклом и собачьими следами выбрать не смог: схватил фотоаппарат и ринулся на улицу, за кадрами жертв и разрушений.
Последние до вечера пять минут устойчивой мобильной связи я потратил на прием звонков. Друг из Копейска уверял, что упал пассажирский самолет. Вот прям за его домом, возможно — в жерло 102-й шахты. Мать в Троицке осведомлялась, что за бомбу рванули, тесть требовал немедленно бежать на развалины школы и откапывать дочку.
Больше до меня никто не смог дозвониться. На мою „Нокию“ пробились лишь SMS — от дочки и из свердловской редакции нашего СМИ: „Киря, спокойно, на вас просто упал астероид! Больше снимков жертв и разрушений!“.
Вечер пришелся на лагерь спасателей у „Ледовой Молнии“. Коллеги кровожадно ждали, когда арена рухнет сама в себя. Все уже знали, что, по крайней мере, кусок каменюки приводнился в озеро Чебаркуль, и завидовали поехавшим туда журналистам. Впрочем, оставшиеся обсуждали, что вслед за первым небесным гостем летит второй. Некоторые, знаю, караулили второе пришествие до двух ночи. Снимков больших разрушений так и не получилось. И хорошо, что не получилось».
Мокрый конец света
Челябинка Анастасия вспоминает 15 февраля 2013 года со смехом благодаря абсолютно бытовому, но от того не менее забавному эпизоду:
«Я ела пельмени у окна в комнате своего на тот момент двухмесячного сына. Малыш лежал рядом на диване. Вдруг мои и его глаза пронзила яркая вспышка. Несколько секунд — и оглушительный «бдыщь». Тарелка с пельменями полетела на пол, ребенок непонимающе вздрогнул, а из ванной комнаты выскочил ошарашенный муж, которого метеорит застал во время мытья. Выбежал он с криками: «Настя! Это что, конец света? И мне никогда до и после этого случая не было одновременно так смешно и страшно».
Внимание, сейчас вылетит метеорит!
Челябинка Татьяна Орешкина вовсе не испугалась странной вспышки в небе, а запечатлела это на фото:
«Я в это время прилегла на диван, смотрела в небо. Под окном на первом этаже работал бульдозер. Я увидела, как свет становится все ярче, думаю: „Какие фары у него мощные!“ И вдруг по небу пронеслось что-то непонятной формы — показалось похожим на большой летящий снаряд, весь в огне, оставило огромный след. Я кинулась за фотоаппаратом (в СМИ же работаю), высунулась в окно, стала фотографировать. И тут как грохнет, зазвенели где-то разбившиеся стекла. У меня заложило уши, долго не отпускало. Мне потом на работе сказали: „Ты сумасшедшая — в окно высовываться?“ Зато фото не раз пригодилось для иллюстраций. Дома картина с гвоздя слетела. На работе подвесной потолок покорежило, а в помещениях радиозавода напротив прямо стекла повыбивало».
Остаться в живых
Житель Челябинска Степан встретил метеорит во сне, который, конечно, моментально прервался:
«Я учился тогда в 4-м классе, но на занятиях меня не было, гостил у бабушки в поселке ГРЭС, который находится возле Троицка. Тем утром я еще не проснулся. Яркий свет, оглушительный звук — и окно в моей комнате разлетелось. А я очнулся на полу. Не понимая, что происходит, выбежал в коридор посмотреть, все ли целы. Обошлось. Но для меня это стало сильным и неожиданным потрясением».
Помер — но в номер
Журналист Лана Литвер провела 15 февраля 2013 года на работе. И даже допуская мысль, что вот прямо сейчас все может закончиться в прямом смысле, сдала в печать очередной номер журнала «Выбирай»:
«Утром резкий солнечный свет, потом удар, второй. Завыли все машины под окном, затряслись стекла. Я решила — ну отлично, все закончилось. Непонятно что — но закончилось. Повезла ребенка в школу, сама на работу. На работе одной коллеге по большому секрету сестра бывшей жены сотрудника ФСБ ПО СЕКРЕТУ сказала, что будет второй взрыв, это точно. В ФСБ идет срочное совещание. Секретные инструкции всем близким: бегом домой, взять только документы в непромокаемый пакет и воду и уезжать или пешком уходить в поле, подальше от города, потому что город разрушат. ВСЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО и страшно секретно. Все убежали домой за водой, детьми и документами. Взрыв был назначен (по оперативной информации) на два часа дня. Остались двое: мы с дизайнером Аленой. Потому что „Выбирай“ выходил тогда почти в 30 городах, в этот день уходили в печать Красноярск и Сургут — у них не было никакого метеорита, и им кровь из носу нужен был пакет материалов, который готовился в Челябинске для всей сети журналов. А этажом ниже конец света застольем отмечали наши водители. Когда после двух, и трех, и четырех часов ничего не бомбануло — было даже немножко обидно».
ОБЖ
Челябинка Ольга отреагировала на происходящее со всей собранностью и ответственностью:
«Я сидела дома с младенцем и, как только все это пролетело, вспомнила, как правильно вести себя в чрезвычайной ситуации. Собрала ребенка, сложила вещи первой необходимости в сумку и эвакуировалась вниз на улицу. Где-то час в полной экипировке, c сухим пайком и документами я наматывала километры вокруг своей многоэтажки. Эвакуации так и не дождалась».
Город на Неве
Директор концертного зала имени Сергея Прокофьева Татьяна Лясковская узнала о метеорите, будучи в командировке в Санкт-Петербурге:
«Звонят перепуганные дочери, наперебой рассказывая, что на Челябинск упал метеорит. Первая мысль — шутка какая-то. Какой метеорит? Я же не в кино и, кажется, не в страшном сне. Когда я узнала все подробности, я в очередной раз удивилась непредсказуемости жизни, сочетанию ее выверенности и спонтанности. Ведь это такое чудо — падение метеорита без человеческих жертв! И этот вестник из космоса напомнил о том, как важно почаще быть рядом с близкими».