Алексей Текслер предложил южноуральцам поделиться воспоминаниями о падении метеорита

Авторов самых интересных работ наградят на «МетеоритФЕСТе»

В среду, 15 февраля, исполнится 10 лет со дня падения метеорита на территорию Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале предложил южноуральцам поделиться воспоминаниями об этом дне на сайте meteorit-fest.ru, а также пригласил на «МетеоритФЕСТ», который пройдет 18 февраля, пообещав, что будет интересно.

«15 февраля исполнится 10 лет челябинскому метеориту. Для кого-то тот день стал просто запоминающимся, но многие пережили не самые приятные эмоции. И хорошо, что для региона все закончилось тогда благополучно. Иногда 15 февраля даже называют вторым днем рождения Челябинской области. Наверное, у каждого нашего жителя есть своя история, связанная с метеоритом и тем днем. Поделиться ей или памятной фотографией можно на сайте meteorit-fest.ru»,— написал губернатор.

Также Алексей Текслер добавил, что авторов лучших работ наградят на «МетеоритФЕСТе».

Подробнее о мероприятии читайте в нашем материале.