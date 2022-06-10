Дожди и туман прогнозируют в Челябинской области

Воздух прогреется до 20 градусов тепла

В пятницу, 10 июня, в Челябинской области продолжатся дожди. Небольшие осадки ожидаются на протяжении всего днями, местами возможны грозы и туман.



К концу недели поднимется ветер — скорость 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. При этом воздух днем прогреется до +20 °C, ночью температура опустится до +6, +11 °C.

В Челябинске, как и во всем регионе, весь день будут небольшие дожди. Утром температура от +12 до +14°C, днем до +17 °C.

В выходные дни непогода продолжится. В субботу, 11 июня, в Челябинске грозы, но похолодания не ожидается — +19 °C.

На жаркое лето на Южном Урале в этом году надеяться не стоит. Синоптики предупреждают об аномально холодном июле.