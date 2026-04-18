Тепло и ветрено будет в Челябинской области 18 апреля

На крайнем севере может пройти слабый дождь

Сегодня, 18 апреля, местами в Челябинской области сохранится майское тепло до +18 градусов. День выдастся ветреным и преимущественно сухим, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают облачную погоду. Воздух прогреется до +18 градусов. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня максимум до +15 и преимущественно пасмурно.

В Златоусте температура поднимется до +14 градусов. Хмуро и ветрено.

В Верхнем Уфалее день также выдастся хмурым. Воздух прогреется до +13 градусов.

В Бредах — на градус выше и солнечно. Ветер разгонится до 8 метров в секунду.

В Аше — пасмурно и +16.

В целом по области дневной прогрев ожидается в пределах от +13 до +18 градусов. На крайнем севере могут пройти слабые осадки. Умеренный юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду.