Лета не будет: синоптики дали прогноз погоды в Челябинской области

Нас ждет аномально холодный июль и дожди

«Гидрометцентр России публикует на официальном сайте карты погоды по месяцам. Судя по этим картам, температура в июле в Челябинской области будет ниже нормы, а количество осадков — выше нормы. Такая же картина и по соседним областям. Если нормальной среднемесячной температурой в июле считается +19,3 градуса, то с большой вероятностью можно предположить, что в нынешнем июле средняя температура будет 16—17 градусов тепла. И осадки, по карте Гидрометцентра России, будут обильнее, чем обычно»,

— прокомментировала Ирина Попова.





Этим летом в России наступит климатический кошмар — такой прогноз опубликовало агентство «Метеоновости». По данным специалистов агентства, в некоторых регионах Сибири после 10 июня ожидаются минусовые температуры. Непривычно низкие температуры для июля ожидаются и в Челябинской области.Мы связались с сотрудниками Челябинского гидрометцентра, чтобы проверить эту информацию. Заместитель директора Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирина Попова, уточнив, что долгосрочных прогнозов они не делают, все же пояснила, что, по данным Гидрометцентра России, июль в Челябинской области будет холодным.









Челябинская область, как и весь Урал, и часть Центральной России, отмечена голубым цветом, что означает температуру ниже нормы, но не аномально низкую



Ирина Попова сравнила погоду в июле 2022 года с июлем 2014-го.



Доцент кафедры биоэкологии ЧелГУ, климатолог Екатерина Пестрикова отметила, что и май в этом году непривычно дождливый, каким в норме бывает июнь, и напомнила, что прошлое лето было аномально жарким: теплее, чем в Краснодарском крае.



«Я бы сказала, что у нас сейчас умеренно теплое лето и вполне комфортная температура днем. Вот сейчас +17 градусов, что совершенно нормально для наших широт. И июньские температуры в этом году — в норме. Я помню только один аномально холодный июль в Челябинске, когда было +10 градусов, но такое случается очень редко. В этом году пока все в норме — обычное прохладное лето. После 22 июня, как правило, наблюдаются самые высокие летние температуры»,

— отметила Екатерина Пестрикова.

По многолетним наблюдениям климатолога, в Челябинской области за все лето выпадает только две недели хорошей погоды. Вероятно, в этом году мы этот закон природы хорошо запомним.