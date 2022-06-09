Мы связались с сотрудниками Челябинского гидрометцентра, чтобы проверить эту информацию. Заместитель директора Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирина Попова, уточнив, что долгосрочных прогнозов они не делают, все же пояснила, что, по данным Гидрометцентра России, июль в Челябинской области будет холодным.
«Гидрометцентр России публикует на официальном сайте карты погоды по месяцам. Судя по этим картам, температура в июле в Челябинской области будет ниже нормы, а количество осадков — выше нормы. Такая же картина и по соседним областям. Если нормальной среднемесячной температурой в июле считается +19,3 градуса, то с большой вероятностью можно предположить, что в нынешнем июле средняя температура будет 16—17 градусов тепла. И осадки, по карте Гидрометцентра России, будут обильнее, чем обычно», — прокомментировала Ирина Попова.
Челябинская область, как и весь Урал, и часть Центральной России, отмечена голубым цветом, что означает температуру ниже нормы, но не аномально низкую
Ирина Попова сравнила погоду в июле 2022 года с июлем 2014-го.
Доцент кафедры биоэкологии ЧелГУ, климатолог Екатерина Пестрикова отметила, что и май в этом году непривычно дождливый, каким в норме бывает июнь, и напомнила, что прошлое лето было аномально жарким: теплее, чем в Краснодарском крае.
По многолетним наблюдениям климатолога, в Челябинской области за все лето выпадает только две недели хорошей погоды. Вероятно, в этом году мы этот закон природы хорошо запомним.