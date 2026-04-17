Хоккеисты «Магнитки» отложили выход в следующий раунд плей-офф ВХЛ

Южноуральская команда уступили «Химику» на домашнем льду со счетом 2:3

В Кубке чемпионов ВХЛ отложил выход в следующий раунд турнира хоккейный клуб «Магнитка». Сегодня, 17 апреля, южноуральцы на своем льду уступили со счетом 2:3 воскресенскому «Химику». Счет в серии стал 3-1 в пользу «сталеваров». Магнитогорцам по-прежнему остается сделать один шаг для выхода в полуфинал плей-офф ВХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Две гостевые победы в Подмосковье и результативная игра в Магнитогорске позволяли рассчитывать на то, что южноуральцы сегодня смогут оформить выход в полуфинал Кубка чемпионов ВХЛ. Не вышло. Подмосковная команда в равном бою взяла верх.

Первыми счет в матче открыли хозяева льда, причем сделали это только во втором периоде. Автором заброшенной шайбы стал Егор Ананьин. Правда, хоккеисты «Химика» еще до того, как уйти на второй перерыв счет сравняли — реализовал большинство Игнат Коротких.

В дебюте третьего периода гости вышли вперед. И вновь воскресенцы наказали соперника за грубость. Важную шайбу для «Химика» забросил Максим Кровяков. Как ни старались подопечные Евгения Полозова выровнять положение, сделать им это не удавалось.

В конце третьей 20-минутки «Магнитка» заменила вратаря на шестого полевого игрока. И... пропустила в пустые ворота. На этом можно было бы поставить и точку. Но в формате «6×5» южноуральцы добились-таки своего, Борис Осипович вновь вернул интригу матчу. Однако на большее хозяев льда уже не хватило. В итоге — 2:3 в пользу «Химика».

Хоккей. Сезон-2025/2026. ВХЛ. Плей-офф. Четвертьфинал. Четвертый матч. 17 апреля. «Магнитка» (Магнитогорск) — «Химик» (Воскресенск) — 2:3 (0:0, 1:0, 1:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Егор Ананьин (Егор Пензин, Никита Зимин), 21:22 (5×5).

1:1 — Игнат Коротких (Даниил Соболев, Станислав Яровой), 39:17 (5×4).

1:2 — Максим Кровяков (Никита Буруянов), 45:01 (5×4).

1:3 — Егор Филин, 58:46 (пв).

2:3 — Борис Осипович (Иннокентий Рыбин, Михаил Грасс), 59:21 (6×5).

Счет в серии: 3-1.

«Химик» наконец-таки добился победы в противостоянии с «Магниткой». Но подмосковным хоккеистам придется ой как непросто «вытащить» эту серию. Следующий матч между командами состоится 20 апреля в Воскресенске.

