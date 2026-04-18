ГОСТ, пост и семейные ценности: о чем молится повар в храме под Челябинском

Жительница Южного Урала прошла через испытания и считает, что самая большая радость — это сама жизнь

В трапезной Свято-Троицкого храма в селе Долгодеревенском царит особая атмосфера. Здесь пахнет свежей выпечкой, слышен звон посуды и голоса — это Александра вместе с помощницей Ниной готовят обед для всех, кто работает в храме. За этой привычной суетой стоит удивительная судьба женщины, которая воспитывает детей и ждет мужа с фронта. Каждый день она убеждается: в основе любого дела лежат любовь и уважение к ближнему. Этот материал — продолжение проекта «Привет, сосед!» о единстве народов Челябинской области.

На кухню пришла по профессии

Александра — повар по профессии, окончила училище № 82 в Челябинске. Многие знают ее как Олесю. Но в святцах такого имени нет, поэтому при крещении женщину нарекли Александрой. Тем более что имя «Олеся» считается краткой формой «Александры».

В храм Саша пришла не сразу.





«Господь привел», — говорит она коротко.

Работала продавцом, строителем, на складе, а потом оказалась в «Нечаянной Радости» — храме при горбольнице, где стала сестрой милосердия, помогала мыть лежачих больных. Затем отец Михаил Горбунов позвал ее трудиться в трапезную. Так и началась ее церковная кулинарная история — больше 15 лет назад.

Выстоять и выдержать

Когда началась спецоперация, мужа Александры мобилизовали. У него была самая востребованная на тот момент специальность — танкист. Глава семьи и сейчас продолжает нести службу, награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества.

«Мальчикам тогда было восемь и одиннадцать, я осталась с ними одна», — вспоминает Александра.

Тогда отец Георгий, настоятель Свято-Троицкого храма, предложил: «Пока все не закончится, будь здесь». С тех пор она каждое утро на кухне.





Супруг домой приезжает редко. Именно там, на передовой, принял решение: «Надо венчаться». И в феврале 2025 года они обвенчались. Александра говорит, что на спецоперации к вере относятся более трепетно. Молитвы вспоминают даже те, кто раньше об этом не задумывался. Там все по-другому смотрят на жизнь.

Любви хватает на всех

У Александры трое детей. Старший сын, Данил, в свободное время служит алтарником в Кафедральном соборе Рождества Христова в Челябинске. Младший, 12-летний Саша, увлекается историей и географией, знает все о войнах и революциях — даже спорит с экскурсоводами в монастырях.





Братья Данил и Александр, фото из семейного архива

Еще есть приемная дочь. Ее Александра взяла под опеку, когда девочке было почти 15 лет. Она прошла через детский дом и трудный подростковый возраст.

«Сейчас она замужем, у нее ребенок, и она говорит: „Я знаю, какой должна быть семья, потому что видела, как папа о маме заботится“», — рассказывает Саша.

Дочь вышла замуж за киргиза и приняла ислам. Александра отнеслась к этому спокойно.

«Это ее выбор. Он не пьет, не курит, работящий — что еще надо? Бывает, я его Ваней зову. Он улыбается», — делится мама.

Она уверена: не бывает плохих наций, все люди должны помогать друг другу.

С молитвой и по ГОСТу

На кухне Александра чувствует себя как дома. Она признается, что редко пользуется рецептами — готовит по наитию, «что вижу, то и кидаю». Но некоторые блюда стали визитной карточкой. В пост она кормит прихожан сытно и разнообразно: гречневый суп, макароны с грибами, пирожки с картошкой и квашеной капустой, салаты, запеканки.





«Пост — это не голодание. Если ты постишься, но не исповедуешься и не причащаешься, то это просто диета», — объясняет она.

Из постных блюд особенно удаются фаршированные перцы с рыбой или грибами, окрошка с копченой горбушей (без яйца), оливье с консервами или грибами. А еще она печет пиццу на постном тесте и делает запеканку из творога с морковью и зеленью.

«Когда нельзя яйца, майонез с маслом взбиваешь — и получается такая консистенция, как яйцо», — делится приемом кулинар.

Настоящий шедевр — салат «Мимоза» по советскому ГОСТу, где сочетается сливочное масло, лук, сыр и рыба. Этому Сашу научили еще в училище.

Как из подростка сделать человека

На кухне в трапезной ей помогает коллега Нина.





«Мы с ней и пошутить можем, и покричать, и скалкой помахать», — смеется Александра.

Главное их правило — готовить с молитвой, тогда все получается.

Бывают и другие помощники. В воскресной школе при храме занимаются дети из разных семей — около 10—20 человек. Они не только учатся, но и помогают Александре: чистят сосиски, трут сыр, режут овощи, выносят мусор.

«Они сами приходят, им интересно. Заметила, что после занятий в воскресной школе подростки становятся мягче, спокойнее», — рассказывает она.

Например, на Рождество они вместе готовили угощение для гостей — 280 сосисок в тесте, шесть пицц, множество пирожков.

Александра кормит не только прихожан, но и волонтеров, которые собирают гуманитарную помощь для фронта.

«Когда батюшка собирается в зону СВО, я целую неделю здесь живу, готовлю для тех, кто грузит коробки», — признается повар.

Жизнь продолжается

Несмотря на все трудности, Александра находит поводы для благодарности.





«У меня есть дети, внук, муж, меня любят на работе — что еще для счастья надо? Сама жизнь — радость», — говорит она.

И эта жизнь становится примером, когда вера, терпение и уважение к другим помогают хранить семью, воспитывать детей, находить общий язык с людьми разных национальностей и оставаться человеком в самые трудные времена.