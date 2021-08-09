Несчастье помогло: о состоянии дороги Париж — Джабык вспомнили после пожара

Корреспондент ИА «Первое областное», жительница юга области, размышляет, как трасса оставалась без внимания до этого лета

Дорога Джабык — Париж после пожара, прошедшего месяц назад в Карталинском районе, превратилась в стиральную доску. Сравнение вполне уместное, потому что поездка в Джабык от Парижа превращается в объезды ям и ухабов или тряску, будто едешь не на авто, а в обозе — и приходится стискивать зубы, то ли от злости, то ли от дискомфорта.

Во время пожара, и без того не в лучшем состоянии дорогу, добили тяжелой техникой, тракторами и автоцистеранами. Когда после огненной стихии я собрала вещи первой необходимости для погорельцев и собралась в командировку, муж машину мне дал. Пожалел. Впервые за не помню сколько лет. Пришлось ехать на такси, но и таксисты дорогу не жалуют.

«Летом много рейсов приходиться делать. Люди целыми семьями едут купаться на карьер в Джабык. Или свои машины жалеют, или от того, что купаться поблизости негде, приезжают. Мы возим, дорога была чуть получше. А в эти дни ее совсем разбили», — рассказывал мне по пути сговорчивый сельский таксист.

В это время пейзаж из окна автомобиля говорил о всей плачевности и безысходности перед природной стихией: выжженные поляны, обогревшие сосны, ни птицы, ни букашки на много километров. А до пожара трасса на Джабык была главной «фишкой» Парижского полумарафона. Приезжающие легкоатлеты, в один год их собралось две тысячи человек со всех уголков страны, любили соревнования за живописный вид, свежий сосновый воздух и деревенский колорит. В этом году организаторы отменили забег: трасса выгорела, да и проводить праздник спорта там, где люди лишись жилья, не уместно.

Эта дорога никогда не была асфальтовой. Странно, но небольшой 19-километровый отрезок автодороги регионального значения, оставался просто насыпным. Джабык, хоть и окружен лесом, но это далеко не тупиковая точка на карте. Вообще, Джабык — это железнодорожная станция, откуда десятки грузовых машин увозят разный груз в Магнитогорск, а из действующего карьера в Новокаолиновом мрамор развозят вообще по всей стране.

Дорога связывает два района – Карталинский и Нагайбакский, по ней в ближайший город Магнитогорск через Париж и Фершампенуаз едут жители окрестных деревень: Запасное, Новокаолиновый, Аннеское, Елининка. Их, жителей, конечно, не так уж много по количеству населения, но ведь это не значит, что они менее достойны качественной инфраструктуры. По данным регионального Миндора, только за последний месяц было зафиксировано 22 обращения южноуральцев в соцсетях по качеству этой дороги.

От Парижа до Фершампенуаза дорогу отремонтировали в течение двух лет в 2017-2018 годах. Тогда полумарафон только начинал набирать популярность, а показывать туристический Париж через разбитые дороги было совсем смешно. Власти Нагайбакского района как только не ухитрились, но добились асфальтирования 30-километрового участка. А про Джабык как-то все забыли. До пожара.

Помочь с асфальтированием дороги на Джабык губернатор Алексей Текслер попросил президента Владимира Путина в ходе осмотра главой государства пострадавших от пожара территорий. Уж, если людям пришлось потерять все нажитое трудом, силами и здоровьем, пусть компенсация потери будет хоть немного, но восполнена шире этих сгоревших вложений. В Джабыке появится ФОК, тем, кто потерял единственное жилье, строят новые, больше прежних, дома, бесплатно проводятся коммуникации, спишут долги за электроэнергию. И дорога должна быть настоящая, новая, ровная и безопасная.

А у организаторов полумарафона, наконец-то, появится возможность зарегистрировать асфальтовую трассу и провести настоящий марафон.

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