Погорельцам поселков Джабык и Запасное спишут долги за электроэнергию

Долги пострадавшим спишут автоматически, никуда направлять документы им не нужно

Жителям поселков Джабык и Запасное, чьи дома уничтожены в результате лесных пожаров, спишут долги за электроэнергию. Под списание попадут 39 пострадавших семей, сообщили сегодня, 2 августа, в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт».

«Долги будут списаны автоматически, обращаться никуда не нужно. Все необходимые для списания задолженности документы будут собраны специалистами Магнитогорского отделения ООО „Уралэнергосбыт“»,— уточнили в пресс-службе компании.

Напомним, пожары, бушевавшие на юге Челябинской области с 8 по 11 июля, уничтожили 61 строение: 51 — в поселке Джабык и 10 — в Запасном. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил возвести новые дома до 1 октября 2021 года. Строительство зданий уже началось.

По данным министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, подготовлены проекты домов на 60, 80 и 100 квадратных метров. На месте сгоревших домов меньшей площадью будут построены здания по 60 «квадратов», большей площадью — 100 «квадратов».