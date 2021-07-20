В Джабыке на месте сгоревших домов начинается строительство нового жилья

Проекты домов предусматривают улучшение жилищных условий пострадавших

В поселки Джабык и Запасное Карталинского района, пострадавшие от крупного пожара, приехали бригады строителей. По поручению губернатора Алексея Текслера новые дома должны возвести до 1 октября. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области подготовило проекты домов на 60, 80 и 100 квадратных метров, определило подрядчиков. Администрация Карталинского района решает организационные вопросы: размещения и питания строителей, а также ведет диалог с собственниками, сообщает пресс-служба администрации района.

«Подготовка территории для строительства домов завершается, немного сдерживает работу то, что перед началом расчистки необходимо обязательное согласование с каждым собственником», — прокомментировали в пресс-службе районной администрации.

Те, кто потерял в пожаре дачи, получат либо денежную компенсацию, либо им построят новый дом.

«Сегодня в районе работает большой межведомственный штаб под руководством главы Минстроя Юлия Элбакидзе. Были определены основные задачи, сейчас рабочие группы встречаются с собственниками и определяются по объектам. Строительство будет распределено между подрядчиками по зонам. На строительство определены первые тридцать домов местных жителей, для которых сгоревший дом был единственным жильем», — пояснила ИА «Первое областное» исполняющая обязанности главы Еленинского сельского поселения Татьяна Костик.

Она рассказала, что проекты домов предусматривают улучшение жилищных условий пострадавших. К тому же они все будут газифицированы, даже если в доме действовало печное отопление. Такое поручение дал глава региона Алексей Текслер.

«Если сгоревший дом был площадью 35 квадратных метров, то на его месте построят дом 60 кв. метров. Если 85 кв. метров — то 100 кв. метров соответственно»,— прокомментировала Татьяна Костик.

Решаются вопросы с садовыми домиками. Собственники могут получить компенсацию за сгоревшее жилье.

Практически завершена работа по приему заявлений на единовременную материальную помощь. На сегодняшний день 1127 жителей получили помощь в размере 10 тыс. руб. Специалисты УСЗН и КЦСОН продолжают работу по приему заявлений на выплату по частичной утрате имущества (по 50 тыс. руб. на каждого члена семьи) и полной утрате имущества (по 100 тыс. на каждого члена семьи).



Напомним, в результате пожара с 8 по 10 июля этого года в поселках Джабык и Запасное, по данным администрации Карталинского района, без крова остались 58 семей.