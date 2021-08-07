Алексей Текслер подвел итоги президентского визита на Южный Урал

Усиление пожарной службы и антиковидных мер, помощь погорельцам и строительство новой дороги

«Визит президента состоял из нескольких блоков работы. Первая составляющая касалась ликвидации последствий лесных пожаров в Джабык-Карагайском бору. Президент облетел пострадавшую территорию, я доложил, как идет восстановление жилья, в том числе проговорили сроки. Мы начали строительство жилья для пострадавших, большинство домов будет построено до 15 сентября. Говорили также о необходимости восстановления лесов, я доложил, что мы обратим внимание на пострадавшую территорию, в Джабыке построим ФОК, я попросил президента оказать финансовую помощь региону для перевода из щебня в асфальт дороги, которая соединяет Париж и Джабык, надеюсь, этот вопрос будет решен. И на совещании у президента более подробно доложил о всей помощи, которая нами оказывалась всем жителям пострадавших поселков», - рассказал глава региона, подводя итоги визита Владимира Путина в Челябинскую область.

Отдельно губернатор и президент обговорили меры, необходимые для противодействия лесным пожарам, изменение методик. По итогам совещания, по мнению Текслера, будут приняты определенные меры, и Южный Урал, как и вся страна, сможет усилить региональное управление лесами для того, чтобы более эффективнее противостоять пожарам.

«Для нас эта тема достаточно актуальная. И параллельно с этим (это уже решения региональные, мои решения по усилению региональной противопожарной службы) мы приобретаем дополнительную технику, сделаем дополнительные пожарные депо, которые позволят нам более эффективно бороться с такого рода последствиями. Выводы определенные из этой ситуации мы, конечно, сделали», — напомнил губернатор.