У собственников домашней птицы в Увельском районе Челябинской области будут изымать пернатых из-за гриппа. Соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор Алексей Текслер.
«Изъять у собственников все виды домашней птицы всех половозрастных групп на территории неблагополучных пунктов Челябинской области по высокопатогенному гриппу птиц (территория, ограниченная берегом озера Песчаное и улицей Центральная, улица Новая села Песчаное Хуторского сельского поселения, озеро Песчаное Увельского муниципального района; территория, ограниченная берегом озера Табыньша и улицей Береговая села Малое Шумаково Петровского сельского поселения, озеро Табыньша Увельского муниципального района)»,— говорится в документе.
Министру сельского хозяйства Челябинской области Алексею Кобылину губернатор поручил организовать работу по изъятию птиц и возместить ущерб, принесённый собственникам.
Напомним, в начале августа этого года в Увельском районе обнаружили пять трупов птиц с гриппом подтипа H5N8. Сотрудники Россельхознадзора сразу же начали принимать меры для предотвращения распространения инфекции.