Домашнюю птицу заберут у жителей Увельского района из-за птичьего гриппа

Данная мера направлена на предотвращение распространения инфекции.

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У собственников домашней птицы в Увельском районе Челябинской области будут изымать пернатых из-за гриппа. Соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор Алексей Текслер.

«Изъять у собственников все виды домашней птицы всех половозрастных групп на территории неблагополучных пунктов Челябинской области по высокопатогенному гриппу птиц (территория, ограниченная берегом озера Песчаное и улицей Центральная, улица Новая села Песчаное Хуторского сельского поселения, озеро Песчаное Увельского муниципального района; территория, ограниченная берегом озера Табыньша и улицей Береговая села Малое Шумаково Петровского сельского поселения, озеро Табыньша Увельского муниципального района)»,— говорится в документе.

Министру сельского хозяйства Челябинской области Алексею Кобылину губернатор поручил организовать работу по изъятию птиц и возместить ущерб, принесённый собственникам.

Напомним, в начале августа этого года в Увельском районе обнаружили пять трупов птиц с гриппом подтипа H5N8. Сотрудники Россельхознадзора сразу же начали принимать меры для предотвращения распространения инфекции.