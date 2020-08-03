Очаг птичьего гриппа зарегистрирован в Челябинской области

В регионе принимаются все меры для того, чтобы заболевание не распространилось.

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В Увельском районе были найдены пять птичьих трупов: 1 дикая и 2 домашних утки и 2 домашних гуся. Тушки были направлены на исследование, которое выявило в них присутствие гриппа птиц подтипа H5N8. Россельхознадзор региона и ветеринария областного минсельхоза в настоящее время работают над тем, чтобы заболевание не распространилось дальше.

«Управление Россельхознадзора по Челябинской области информирует, что в области зарегистрирован очаг гриппа птиц. Поставленный сотрудниками ОГБУ „Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория“ и Челябинской испытательной лаборатории диагноз 1 августа 2020 года подтвержден специалистами ФГБУ „Федеральный центр охраны здоровья животных“ (ФГБУ „ВНИИЗЖ“) во Владимире: выявлен генетический материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8», — рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Зараженные трупы птиц были найдены на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района. Во всех близлежащих населенных пунктах был проведен учет пернатых.

«На территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи этих озер, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны. В неблагополучных зонах проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц», — добавили в ведомстве.

Владельцам личных подсобных хозяйств рекомендовано строго соблюдать «Ветеринарные правила содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа». Это же касается владельцев птицефабрик.