Трое южноуральцев отказались отдавать птицу в зоне распространения птичьего гриппа

«Чистки» проводятся в Увельском районе области.

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Трое жителей Челябинской области будут привлечены к административной ответственности за отказ от отчуждения птицы. Они не захотели отдавать поголовье в зоне распространения гриппа птиц, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.



«За отказ от отчуждения птицы (изъятия) в отношении трех владельцев птицы управлением Россельхознадзора уже возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, выданы предписания с указанием сроков принятия мер по ликвидации поголовья»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Борьба с птичьим гриппом ведётся в Увельском районе с 28 июля. В четверг, 20 августа, было уничтожено 49 домашних уток, гусей и кур. Ещё 367 голов домашней птицы было отчужденно днём в среду, 19 августа. В Россельхознадзоре подчеркнули, что карантин в неблагополучном пункте может быть отменен только через 21 день с момента уничтожения всего восприимчивого поголовья. После этого необходимо провести заключительную дезинфекцию.