В региональном правительстве прошло заседание оперштаба по вопросам гриппа и коронавируса

Оценку действиям служб дал Алексей Текслер.

Послушать 00:00

Челябинская область справилась в вызовом коронавирусной пандемии. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ сказа губернатор Алексей Текслер. Глава региона дал оценку ситуации и представил своё видение дальнейшей работы.



«В июне-августе количество заражений коронавирусом на территории нашего региона поступательно снижается, число новых выявляемых случаев сейчас почти в 2,5 раза ниже, чем в период пиковых значений, но это не повод расслабляться»,— подчеркнул Алексей Текслер.

В регионе по-прежнему необходимо строго соблюдать профилактические рекомендации Роспотребнадзора. При этом область постепенно выходит из ограничений, восстанавливается: деловая активность, торговля, сфера услуг, открываются музеи и спортшколы, ковидные госпитальные базы возвращаются к своему профилю.

«Мы последовательно возвращаемся к привычному образу жизни, но все решения будем принимать, как и прежде, только взвешенно, опираясь на рекомендации специалистов, не допуская поспешности, чреватой повторным ростом числа заболевших»,— отметил губернатор.

Здравоохранение является абсолютным приоритетом областной политики. В пресс-службе областного правительства отметили, что за время пандемии удалось усилить потенциал регионального здравоохранения. Это позволяет более уверенно и эффективно реагировать на новые вызовы.

«Губернатор поставил задачи перед социальным блоком областного правительства: продолжить обновление материально-технической базы медицинских учреждений. В Челябинске в ближайшее время начнется строительство инфекционной больницы — она будет построена в самые сжатые сроки и оснащена передовым оборудованием. Провести вакцинацию населения от сезонных заболеваний, в первую очередь гриппа, раньше обычного, особый акцент сделать на вакцинацию детей и пожилых людей»,— добавили представители правительства Челябинской области.

Минздраву региона поставлена задача ускорить получение отечественной вакцины от кронавируса в регионе и начать вакцинацию с групп риска. В первую очередь это медики, учителя, соцработники и педагоги дополнительного образования. Перед началом нового учебного года важно создать условия, минимизирующие риски распространения коронавируса среди школьников, а также обеспечить благополучную эпидемиологическую ситуацию на предприятиях, в организациях и в детсадах региона.

«По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, ситуация по распространению коронавируса в регионе улучшается, достигнуты и удерживаются показатели первого этапа снятия ограничений, регион вплотную подошел к показателям второго этапа: Коэффициент распространения инфекции — 0,69%, Наличие свободного коечного фонда — 52,06%. Охват тестирования (на 100 тысяч населения) — 110»,— отметили представители регионального правительства.

При сохранении такой динамики возможен переход на второй этап снятия ограничений. Отметим, что в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. Сейчас он продлится до 23 августа.