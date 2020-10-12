Мандаринок встретили в Челябинске местные жители

Пару краснокнижных птиц обнаружил стронгмен Эльбрус Нигматуллин.

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Необычных птиц заметили в Челябинские местные жители. Пару мандаринок — уток, занесённых в Красную книгу России заметили накануне в столице региона. Примечательно, что Южный Урал — нетипичная для этих птиц среда обитания. Об этом на своей странице во «Вконтакте» написал известный стронгмен Эльбрус Нигматуллин.



«По моему мнению, увидеть этих птиц в дикой природе на Южном Урале все равно, что встретить в лесу под Челябинском дальневосточного амурского тигра. Можно сказать, что это чудо»,— написал Эльбрус Нигматуллин.

Отметим, основная среда обитания Мандаринок — Дальний Восток России и Европа. Длина крыла взрослых птиц варьируется в пределах 210 — 245 миллиметров. В основном они населяют облесённые горные речки со свисающими над водой ветвями деревьев и приречные горные леса. Она питается моллюсками, червями, икрой рыб, семенами водных растений.

Охота на Мандаринку запрещена, из-за внесения в Красную книгу России как редкий вид. Также данную утку разводят в парках как декоративную птицу.