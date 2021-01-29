С февраля в Челябинской области возобновят диспансеризацию и профосмотры взрослого населения. В прошлом году их свернули из-за коронавируса, а врачей, занятых на «здоровом приеме», отправили помогать больным пациентам. Сегодня заболеваемость идет на спад — медики снова делают ставку на профилактику. Рассказываем, кому советуют проверить здоровье.
Переболевшим и здоровым
Диспансеризация добровольная. Но она нужна всем. Подобный расширенный медосмотр помогает выявить такие грозные заболевания, как онкология, сахарный диабет, проблемы с сердцем. Кому-то ранняя диагностика спасает жизнь.
В этом году показаться врачам настоятельно советуют тем, кто перенес коронавирус. Даже в бессимптомной форме.
«Я советую таким пациентам после выздоровления сдать общий и биохимический анализ крови, печеночные пробы, пройти ЭКГ и флюорографию. Все это можно сделать в рамках диспансеризации», — говорит начальник Челябинского областного госпиталя ветеранов войны, главный гериатр Челябинской области Татьяна Василенко.
До 39 лет диспансеризацию проходят один раз в три года. В 2021 году она положена тем, кто родился в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 годах. Также в возрасте от 18 до 39 лет один раз в год можно пройти сокращенный вариант диспансеризации — профосмотр.
С 40 лет проверяться можно хоть каждый год. Правда, в этом году диспансеризация пока недоступна людям старше 65 лет. В Челябинской области для них по-прежнему действует режим самоизоляции.
Ищут всё, а особенно рак
Диспансеризация проходит в два этапа. Сначала медики проводят анкетирование и скрининг (набор анализов зависит от пола, возраста и от жалоб пациента). А потом более тщательно обследуют тех, чьи анализы вызывают сомнение.
Так, у всех пациентов измеряют вес, артериальное и внутриглазное давление, сахар и холестерин. Каждому делают ЭКГ, флюорографию и дают направление в смотровой кабинет.
Особое внимание медики уделяют выявлению онкологии. Женщины проходят маммографию и сдают мазок на рак шейки матки. Мужчины — анализ крови, помогающий выявить рак простаты.
Кроме того, в 45 лет проводят гастроскопию.
«С 2021 года расширены возможности второго этапа. Так, при подозрении на рак кожи и слизистых человеку дадут направление к дерматовенерологу, пациента направят на дерматоскопию. Также в диспансеризацию включена ранняя диагностика сахарного диабета: при подозрении на заболевание пациента попросят сдать кровь на уровень гликированного гемоглобина», — добавляют в пресс-службе ТФОМС по Челябинской области.
Куда обращаться
Пройти диспансеризацию можно в своей поликлинике по паспорту и полису ОМС. Обращаться нужно в регистратуру. Предварительная запись не нужна. Для отдаленных поселений работают выездные бригады, также организована доставка в медицинские организации на специальных автобусах.
«Диспансеризация идет не только в рабочее время. Медики работают вечером в будни и по субботам. Также южноуральцы могут взять на работе один оплачиваемый выходной. А предпенсионеры и работающие пенсионеры по старости или выслуге лет даже два», — говорят в ТФОМС по Челябинской области.
Если у вас остались вопросы, можете позвонить своему страховщику или по телефону единого контакт-центра в сфере ОМС Челябинской области 8-800-300-10-03 (он работает круглосуточно).
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Кроме того, мы опубликовали полный перечень ТРК региона, где в ближайшие выходные — 30 и 31 января — можно пройти бесплатное тестирование на коронавирус.
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