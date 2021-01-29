Добровольно, но обязательно: кому важна диспансеризация в разгар ковидной пандемии

С 1 февраля в Челябинской области возобновляют профилактические осмотры взрослого населения

«Я советую таким пациентам после выздоровления сдать общий и биохимический анализ крови, печеночные пробы, пройти ЭКГ и флюорографию. Все это можно сделать в рамках диспансеризации»,

— говорит начальник Челябинского областного госпиталя ветеранов войны, главный гериатр Челябинской области Татьяна Василенко.



«С 2021 года расширены возможности второго этапа. Так, при подозрении на рак кожи и слизистых человеку дадут направление к дерматовенерологу, пациента направят на дерматоскопию. Также в диспансеризацию включена ранняя диагностика сахарного диабета: при подозрении на заболевание пациента попросят сдать кровь на уровень гликированного гемоглобина»,

— добавляют в пресс-службе ТФОМС по Челябинской области.

«Диспансеризация идет не только в рабочее время. Медики работают вечером в будни и по субботам. Также

южноуральцы могут взять на работе один оплачиваемый выходной. А предпенсионеры и работающие пенсионеры

по старости или выслуге лет даже два»,

— говорят в ТФОМС по Челябинской области.

