Здоровье в новогодние каникулы проверили три тысячи жителей Челябинской области

Диспансеризация помогает выявлять неполадки в организме на ранней стадии

В Челябинской области на второй день нового года жители стали проходить диспансеризацию. За каникулы здоровье проверили 2905 человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Главная задача диспансеризации — выявить риски развития хронического неинфекционного заболевания или начальные признаки болезни, о которых мы и не догадываемся», — отметил главный врач поликлиники № 8 Челябинска Андрей Сорвилов, добавив, что все диагностические службы работают в обычном режиме.

Главврач городской больницы № 1 Копейска Алексей Алешкевич посоветовал начать год с заботы о здоровье.

«Диспансеризация — это лучшая инвестиция в будущее, которая обеспечит хорошее самочувствие и уверенность в завтрашнем дне. Вкладывая в свое здоровье сегодня, вы дарите себе перспективы на здоровый и счастливый год», — сказал он.

Отмечается, что первыми диспансеризацию прошли руководители медучреждений.