Бесплатный тест на коронавирус в Челябинской области 30 и 31 января: полный перечень адресов

Мобильные бригады медиков будут работать в нескольких крупных ТРК региона

В ближайшие выходные, 30 и 31 января, в Челябинской области пройдет массовое бесплатное тестирование на коронавирус. Сдать ПЦР-тест на ковид может любой желающий, у кого нет температуры и других признаков ОРВИ. Акция проходит сразу в нескольких ТРК И ТРЦ региона.

Вот полный список, где будут дежурить мобильные бригады медиков.

Челябинск

30 января, суббота

ТК «Алмаз» у эскалаторов главного входа с 10:00 до 14:00.

ТК «Алмаз» у магазина «Леруа Мерлен» с 14:00 до 17:00.

ТК «Космос» с 14:00 до 17:00.

ТК «Горки» с 14:00 до 17:00.

ТК «Куба» с 14:00 до 17:00.

31 января, воскресенье

ТК «Алмаз» у магазина «Леруа Мерлен» с 14:00 до 17:00.

ТК «Горки» с 14:00 до 17:00.

ТК «Куба» с 14:00 до 17:00.

Аша

30 января, суббота

ТК «ДНС» с 11:00 до 14:00.

Златоуст

30 января, суббота

ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00.

31 января, воскресенье

ТК «Тарелка» с 11:00 до 16:00.

Копейск

30 и 31 января

ТК «Слава» с 10:00 до 13:00.

Кыштым

30 января, суббота

ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00.

31 января, воскресенье

ТК «Квартал» с 9:00 до 12:00.

Магнитогорск

30 января, суббота

ТК «Континент» с 10:00 до 12:00.

ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 11:00.

ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00.

3️1 января, воскресенье

ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00.

ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 11:00.

Миасс

30 января, суббота

ТК «Слон» с 12:00 до 15:00.

31 января, воскресенье

ТК «Слон» с 12:00 до 16:00.

Пласт

30 и 31 января

ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00.

Сатка

30 и 31 января

ТК «Факел» с 11:00 до 13:00.

Южноуральск

30 января, суббота

ТК «Южный» с 10:00 до 12:00.

31 января, воскресенье

ТК «Южный» с 10:00 до 13:00.

Всех участников акции просят захватить с собой паспорт и полис ОМС. Это необходимо, чтобы медики потом могли сообщить вам результат теста по телефону.

Для точности исследования рекомендуется не есть и не пить за два часа до теста — мазок берут из носа и из зева.

Кстати, с 1 февраля в Челябинской области возобновляют диспансеризацию взрослого населения. Жители региона смогут проверить себя на наличие других болезней.

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