В ближайшие выходные, 30 и 31 января, в Челябинской области пройдет массовое бесплатное тестирование на коронавирус. Сдать ПЦР-тест на ковид может любой желающий, у кого нет температуры и других признаков ОРВИ. Акция проходит сразу в нескольких ТРК И ТРЦ региона.
Вот полный список, где будут дежурить мобильные бригады медиков.
Челябинск
30 января, суббота
ТК «Алмаз» у эскалаторов главного входа с 10:00 до 14:00.
ТК «Алмаз» у магазина «Леруа Мерлен» с 14:00 до 17:00.
ТК «Космос» с 14:00 до 17:00.
ТК «Горки» с 14:00 до 17:00.
ТК «Куба» с 14:00 до 17:00.
31 января, воскресенье
ТК «Алмаз» у магазина «Леруа Мерлен» с 14:00 до 17:00.
ТК «Горки» с 14:00 до 17:00.
ТК «Куба» с 14:00 до 17:00.
Аша
30 января, суббота
ТК «ДНС» с 11:00 до 14:00.
Златоуст
30 января, суббота
ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00.
31 января, воскресенье
ТК «Тарелка» с 11:00 до 16:00.
Копейск
30 и 31 января
ТК «Слава» с 10:00 до 13:00.
Кыштым
30 января, суббота
ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00.
31 января, воскресенье
ТК «Квартал» с 9:00 до 12:00.
Магнитогорск
30 января, суббота
ТК «Континент» с 10:00 до 12:00.
ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 11:00.
ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00.
3️1 января, воскресенье
ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00.
ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 11:00.
Миасс
30 января, суббота
ТК «Слон» с 12:00 до 15:00.
31 января, воскресенье
ТК «Слон» с 12:00 до 16:00.
Пласт
30 и 31 января
ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00.
Сатка
30 и 31 января
ТК «Факел» с 11:00 до 13:00.
Южноуральск
30 января, суббота
ТК «Южный» с 10:00 до 12:00.
31 января, воскресенье
ТК «Южный» с 10:00 до 13:00.
Всех участников акции просят захватить с собой паспорт и полис ОМС. Это необходимо, чтобы медики потом могли сообщить вам результат теста по телефону.
Для точности исследования рекомендуется не есть и не пить за два часа до теста — мазок берут из носа и из зева.
Кстати, с 1 февраля в Челябинской области возобновляют диспансеризацию взрослого населения. Жители региона смогут проверить себя на наличие других болезней.
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