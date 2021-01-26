Коронавирус отступает: в Челябинской области возобновляют диспансеризацию

Профосмотры начнутся уже в феврале

С 1 февраля поликлиники Челябинской области возобновляют диспансеризацию населения и профосмотры. Это связано с тем, что ситуация с коронавирусом стабилизируется и все больше медицинских учреждений возвращаются в плановую медицину, сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«С 1 февраля возвращаются диспансеризация и профосмотры. Ситуация в регионе хоть и остается напряженной, но заболеваемость снижается. Количество ковидных коек сократилось до 5,5 тысячи. Когда-то их было почти 8 тысяч. Сегодня около 30% процентов мест на ковидных базах свободны. Закрытие госпитальных баз будет способствовать возвращению врачей на прежние места работы — в поликлиники, в первичное звено. Они должны максимально работать с группами риска. Особенно с больными, которые имеют патологии сосудов и сердца, сахарный диабет. Это необходимо, чтоы максимально избежать избыточной смертности, которая была ассоциирована с ковидом», — отметила первый вице-губернатор.

Кроме того, Ирина Гехт подчеркнула, что четвертый этап вывода региональных медицинских учреждений на плановое оказание помощи начнется уже 27 января. Ранее планировалось, что госпитальные базы вернутся к штатной деятельности только к 1 февраля.