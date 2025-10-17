До конца 2025 года на маршруты Челябинска и пригорода выйдет 101 новый автобус

Машины закупят разных классов вместительности

В Челябинске до конца 2025 года появится 101 новый автобус. Технику различных классов закупают по федеральной программе лизинга, первые машины уже пришли в регион, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Транспорт будет курсировать на девяти маршрутах в Челябинске, Копейске и на пригородных направлениях.

«Продолжим оснащать муниципалитеты региона новым транспортом. Это системная постоянная работа. Благодарю федеральное министерство транспорта за поддержку наших инициатив», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, с октября на челябинских автобусных маршрутах № 1, 9, 18 и 44 увеличили число машин.