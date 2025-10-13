В Челябинске будут штрафовать за грязные автобусы с помощью ИИ

На проблемные маршруты внедрили камеры с искусственным интеллектом

В Челябинске начнут штрафовать за грязные автобусы с помощью камер с искусственным интеллектом. Об этом сообщили в пресс-службе общественного транспорта.

«Обратите внимание на чистоту подвижного состава, дожди начнутся, чтобы мы снова в эту воду не заходили», — поручил глава города Алексей Лошкин.

Камеры будут распознавать нарушителей и передавать данные «Организатору перевозок». Те, в свою очередь, оштрафуют водителей. Вице-мэр по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев также отметил, что некоторые автобусы должны посещать автомойку каждый день, а не раз в неделю.

На неделе провели уже пять рейдов и проверили 308 автобусов, в том числе и частных перевозчиков. Из них зафиксировали девять нарушений контракта.

Напомним, сегодня на аппаратном совещании также сообщили, что в Челябинске 100% многоквартирных домов и соцобъектов подключили к отоплению.