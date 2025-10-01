Челябинские автобусные маршруты усилили к наступлению холодов

После завершения садового сезона машины вывели на городские рейсы

С 1 октября в Челябинске вышли дополнительные автобусы на крупные городские маршруты. Так, на маршрут № 1 вывели еще один автобус, на № 18 и 34 — по два, а на № 9 — три автобуса. «Служба организации движения» объяснила изменения завершением садового сезона.

«Также изменения коснулись маршрута № 34. С 1 октября автобусы будут заезжать на автовокзал „Восточные ворота“. Теперь трасса 34-го проходит в сторону Автобусного парка по Комарова, Завалишина, Бажова, в сторону Чурилово — по Бажова, Комарова», — пояснили в организации.

Новое расписание опубликовано на сайте gortrans74.ru. Напомним, садовые маршруты завершили свою работу 29 сентября.

Сегодня мы рассказали, как провести оплату за проезд в общественном транспорте через СБП.