В Челябинске с 1 октября увеличат число автобусов на маршрутах № 1, 9, 18 и 44

Также сократятся интервалы прибытия транспорта на остановки

С 1 октября челябинцев ждут изменения в работе общественного транспорта. Например, увеличится количество автобусов № 1, 9, 18 и 44 и сократятся их интервалы движения. О других нововведениях рассказал Организатор перевозок Челябинской области.

Изменится маршрут автобуса № 34, который курсирует от Автобусного парка до Чурилово. С завтрашнего дня он будет заезжать к автовокзалу «Восточные ворота»: при движении в сторону Автобусного парка по Комарова, Завалишина, Бажова, в сторону Чурилово — по Бажова, Комарова.

График поменяется у двух автобусов — 35-го и 128-го. Теперь маршрут № 35 «Приборостроителей — Новосинеглазово» будет работать с понедельника по субботу, а № 128 — только по будням.

Трамваи № 18, 19 и 20, которые курсируют по сокращенным маршрутам, получат новую нумерацию: № 18к «Чистопольская — Депо 2», № 19к «Першино — Коксохим» и № 20к «Областная больница — Депо 2».

Напомним, в Челябинске уже прекратили работу садовые маршруты. Освобождающиеся автобусы и экипажи направят на усиление городских маршрутов.