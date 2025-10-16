Челябинец коллекционирует автобусы из 90‑х

В его автопарке уже пять «Икарусов»

Жители Челябинска за последние годы привыкли к автобусам — зеленым «гусеницам» с мягкими сиденьями, разъемами для зарядки и «Транспортным телевидением» от ОТВ. И совсем забыли о желтых старичках, колесивших по городу в прошлом столетии. Но память о них все еще живет у Максима Власова. В свои 26 лет он собрал целую коллекцию раритетных «гармошек». Подробнее о его увлечении узнал корреспондент Первого областного информагентства.

«Я коллекционирую автобусы „Икарус“ семейства 200-х, модели 260-х и 280-х разных модификаций. Интерес появился тогда, когда эти автобусы были выведены из эксплуатации в городе Челябинске. Считаю, что это позволит сохранить историю нашего родного края», — рассказывает Максим.



Любовь к автобусам зародилась еще в детстве, но со временем венгерские автобусы ушли из города. А желание любоваться ими, сохранить и тем более управлять — осталось.





Первый свой автобус коллекционер купил в 20 лет. Это был «Икарус» 260-й курганской сборки. В Челябинске такая модель была в единственном экземпляре — и работала на маршруте автобусного парка на ЧМЗ. Все другие автобусы, которые работали в стране, были списаны. Если бы он тогда не приобрел эту модель, она, как и собратья, канула бы в Лету.





Сейчас в коллекции Максима уже пять автобусов, и все — любимчики. Они хранятся в «Музее автобусов», и на четырех из них даже можно прокатиться под управлением самого коллекционера. Челябинец говорит, что такие поездки вызывают большой интерес у жителей. К слову, в День города второй раз состоялся «ЧелТранспортФест», где можно было увидеть те самые легендарные «Икарусы».









Максим признается: самое сложное — ремонт. Но что-то он делает сам, потому что окончил автотранспортный техникум и во время практики научился чинить раритеты. Сейчас в очереди на капитальный ремонт находится 260-й «Икарус». Ему более 50 лет! Такому старичку требуется трудоемкое восстановление стоимостью примерно 1,5 миллиона рублей.





Парень убежден: в машинах душа, есть история, которую он хочет сохранить для региона.

«Хотелось бы какой-то поддержки от властей, чтобы оборудовать ремонтную базу, и место для хранения, и материально обеспечить этот проект», — отметил коллекционер.



В будущем коллекционер планирует передать автобусы городу. Увидеть всю коллекцию можно будет уже в эти выходные: в субботу 17 октября и в воскресенье 18 октября в 21:30 на ОТВ в программе «Итоги» выйдет сюжет о Максиме Власове. Не пропустите!