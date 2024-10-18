До 1 ноября жители Челябинской области могут передать полис ОМС другому страховщику

Пациенты раз в год имеют право менять компанию

Пациенты в России имеют право раз год менять компанию, где оформлен полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Но сделать это возможно только до 1 ноября, напоминает пресс-служба Минздрава области.

«Страховые представители сопровождают пациента на всех этапах оказания медицинской помощи: информируют о прохождении профилактических мероприятий, консультируют по вопросам бесплатного лечения, а также в случае необходимости организуют мероприятия по контролю качества оказанной помощи, защите прав застрахованного лица, как в досудебном, так и в судебном порядке», — напоминают в пресс-службе.

На территории Челябинской области сейчас работают пять страховых медицинских организаций:

— ООО «Альфастрахование-ОМС»;

— СМК «„АСТРАМЕД — МС“ (АО)»;

— «СК „СОГАЗ-Мед“;

— ООО «СК „ИНГОССТРАХ-М“;

— ООО «СМК РЕСО-Мед».

Чтобы поменять компании, нужно обратить в офис страховой компании, куда вы намерены переходить, или подать заявку через «Госуслуги».

Между тем Фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области предупреждает жителей региона о случаях мошенничества с полисами ОМС. Южноуральцы стали чаще обращаться на горячие линии медицинских организаций с жалобами на сообщения о смене документов.