Мошенники обманывают жителей Челябинской области под предлогом замены полисов ОМС

Южноуральцев призывают быть бдительными

Фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области предупреждает жителей региона о случаях мошенничества с полисами ОМС. В ФОМС отмечают, что южноуральцы стали чаще звонить на горячие линии медицинских организаций с жалобами на сообщения о смене документов.

Неизвестные представляются сотрудниками страховых компаний и говорят о том, что нужно заменить полис ОМС старого образца на цифровой, с QR‑кодом. При этом мошенники присылают СМС с цифровым кодом, который нужно назвать для перевода средств на «безопасный» банковский счет.

«Призываем граждан быть внимательными и не поддаваться на обман мошенников! Специалисты страховых медицинских организаций могут позвонить с информацией о необходимости актуализировать данные полиса, но никогда не присылают СМС с цифровыми кодами и тем более не просят перевести деньги. Кроме того, цифровые полисы ОМС не имеют QR‑кодов. Если вам поступил подобный звонок, проявите бдительность и обратитесь в свою страховую медицинскую организацию либо в единый контакт-центр в сфере ОМС Челябинской области»,— отмечает начальник отдела организации страховой деятельности ФОМС Челябинской области Лариса Мустафина.

В марте жертвой мошенников стал 61‑летний житель Троицка.

Единый номер контакт-центра в сфере ОМС Челябинской области: 8 800 300 1003 (круглосуточно).

Чтобы оформить полис ОМС или приостановить его действие, выбрать или заменить страховую медицинскую организацию, восстановиться на учете как застрахованное лицо, нужно обратиться в страховую медицинскую организацию либо на портал «Госуслуги». Заменять, кстати, нужно желтые полисы. Новые документы выдаются в электронном виде.