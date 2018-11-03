/ Митинги, концерты и торжественные речи: Челябинск празднует День народного единства

Праздничная афиша мероприятий на 4 ноября.

4 ноября Челябинск вместе со всей Россией отмечает День народного единства. В этот день южноуральцев по всей области ожидают множество развлекательных мероприятий: митинги, шествия, народные гуляния, концерты и праздничные программы.

Главное праздничное действие Челябинска развернется на пешеходной Кировке, у здания «Главпочтамта». Там выступят лучшие вокальные и танцевальные коллективы города. Горожан также поздравят губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, его замы и другие. Сайт «Онлайн ТВ» запустит прямую трансляцию с места событий. Следить за ней можно здесь.

Отметим, несмотря на то, что самые масштабные мероприятия пройдут в центре города, развлекательные программы для челябинцев подготовлены в каждом районе на общественных городских площадках столицы Южного Урала.

Запланированы праздничные мероприятия также во всех городах и селах Челябинской области. Так, жителей Магнитогорска ждет обширная программа. В концертном зале Магнитогорского концертного объединения в 20:00 состоится концерт солистов «JAZZ под звездами» в рамках сетевого федерального проекта «Ночь искусств». После программу продолжит проект «Виртуальный зал» оперно-джазовым шоу по мотивам произведений Джорджа Гершвина «Гершвин — гала». В Магнитогорской картинной галерее в этот день горожан также ждут на всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств».

Жителей Аргаяшского района праздничные мероприятия ждут на 50 различных площадках сельских поселений муниципалитета. В Кузнецком сельском доме культуры собираются создать панно «Моя малая родина — Тютняры», а в селе Кулуево для местных жителей пройдет выставка-продажа национальных блюд. А жителей Аргаяша в этот день приглашают на площадь имени Ленина — там пройдет праздничный концерт.

Ожидаются мероприятия и в Златоусте. Там, помимо народных гуляний, откроют два спортивных объекта — 240-метровый зиплайн и скалодром. Отметим, оба объекта появились в парке благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в Челябинской области при поддержке губернатора Бориса Дубровского.

День народного единства с гостями из Татарстана и Удмуртии отпразднуют в Нагайбакском районе. В поселке Кассельском пройдет областной традиционный фестиваль-конкурс народного творчества кряшен. А в поселке Бреды на площади районного дома культуры им. А. С. Пушкина состоится митинг «Единством Россия сильна». Продолжится праздник IX фестивалем национальных культур «Соцветие Брединского края». Помимо того, в Брединской средней общеобразовательной школе № 1 пройдут соревнования по шахматам памяти В. А. Шур.

Праздничный концерт и выставки-продажи ждут жителей Коркино во дворце культуры «Горняк» в 13.00. В Копейском городском округе 4 ноября в 11:00 с площади Красных партизан начнётся шествие до площади Трудовой Славы. Затем здесь состоится митинг-концерт. Горожан на праздничные мероприятия ждут также во всех дворцах культуры.

Добавим, в этот же день, 4 ноября, в областном центре пройдет традиционный общегородской крестный ход, приуроченный к празднику Казанской иконы Божией Матери. Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Движение на этом участке будет перекрыто.