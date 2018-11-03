Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.58 -0.07 74.99 +0.41
Челябинск
сейчас
 
+1 °C
завтра
 
+3 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Митинги, концерты и торжественные речи: Челябинск празднует День народного единства

Митинги, концерты и торжественные речи: Челябинск празднует День народного единства

Праздничная афиша мероприятий на 4 ноября.
сегодня в 11:05
  |  Общество

4 ноября Челябинск вместе со всей Россией отмечает День народного единства. В этот день южноуральцев по всей области ожидают множество развлекательных мероприятий: митинги, шествия, народные гуляния, концерты и праздничные программы.

Главное праздничное действие Челябинска развернется на пешеходной Кировке, у здания «Главпочтамта». Там выступят лучшие вокальные и танцевальные коллективы города. Горожан также поздравят губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, его замы и другие. Сайт «Онлайн ТВ» запустит прямую трансляцию с места событий. Следить за ней можно здесь.

Отметим, несмотря на то, что самые масштабные мероприятия пройдут в центре города, развлекательные программы для челябинцев подготовлены в каждом районе на общественных городских площадках столицы Южного Урала.

Запланированы праздничные мероприятия также во всех городах и селах Челябинской области. Так, жителей Магнитогорска ждет обширная программа. В концертном зале Магнитогорского концертного объединения в 20:00 состоится концерт солистов «JAZZ под звездами» в рамках сетевого федерального проекта «Ночь искусств». После программу продолжит проект «Виртуальный зал» оперно-джазовым шоу по мотивам произведений Джорджа Гершвина «Гершвин — гала». В Магнитогорской картинной галерее в этот день горожан также ждут на всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств».

Жителей Аргаяшского района праздничные мероприятия ждут на 50 различных площадках сельских поселений муниципалитета. В Кузнецком сельском доме культуры собираются создать панно «Моя малая родина — Тютняры», а в селе Кулуево для местных жителей пройдет выставка-продажа национальных блюд. А жителей Аргаяша в этот день приглашают на площадь имени Ленина — там пройдет праздничный концерт.

Ожидаются мероприятия и в Златоусте. Там, помимо народных гуляний, откроют два спортивных объекта — 240-метровый зиплайн и скалодром. Отметим, оба объекта появились в парке благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в Челябинской области при поддержке губернатора Бориса Дубровского.

День народного единства с гостями из Татарстана и Удмуртии отпразднуют в Нагайбакском районе. В поселке Кассельском пройдет областной традиционный фестиваль-конкурс народного творчества кряшен. А в поселке Бреды на площади районного дома культуры им. А. С. Пушкина состоится митинг «Единством Россия сильна». Продолжится праздник IX фестивалем национальных культур «Соцветие Брединского края». Помимо того, в Брединской средней общеобразовательной школе № 1 пройдут соревнования по шахматам памяти В. А. Шур.

Праздничный концерт и выставки-продажи ждут жителей Коркино во дворце культуры «Горняк» в 13.00. В Копейском городском округе 4 ноября в 11:00 с площади Красных партизан начнётся шествие до площади Трудовой Славы. Затем здесь состоится митинг-концерт. Горожан на праздничные мероприятия ждут также во всех дворцах культуры.

Добавим, в этот же день, 4 ноября, в областном центре пройдет традиционный общегородской крестный ход, приуроченный к празднику Казанской иконы Божией Матери. Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Движение на этом участке будет перекрыто.

Общество
За безопасностью челябинцев в День народного единства проследят полицейские
сегодня в 15:16
За безопасностью челябинцев в День народного единства проследят полицейские
Общество
С профессиональным праздником членов профсоюзов поздравил Борис Дубровский
29.10.2018
С профессиональным праздником членов профсоюзов поздравил Борис Дубровский
Общество
Борис Дубровский поздравил южноуральских дорожников с профессиональным праздником
19.10.2018
Борис Дубровский поздравил южноуральских дорожников с профессиональным праздником
Общество
Челябинская областная больница празднует 80-летний юбилей
12.10.2018
Челябинская областная больница празднует 80-летний юбилей
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Знак «Шипы» может пропасть с автомобилей
сегодня в 11:33
Знак «Шипы» может пропасть с автомобилей
Общество
Митинги, концерты и торжественные речи: Челябинск празднует День народного единства
сегодня в 11:05
Митинги, концерты и торжественные речи: Челябинск празднует День народного единства
Общество
Цены на бензин начали снижаться. Надолго ли?
сегодня в 08:30
Цены на бензин начали снижаться. Надолго ли?
Общество
Цены на аптечные препараты в 2019 году могут вырасти на 10%
вчера в 20:00
Цены на аптечные препараты в 2019 году могут вырасти на 10%
Происшествия
Челябинец устроил массовое ДТП в центре города и скрылся
  
вчера в 18:05
Челябинец устроил массовое ДТП в центре города и скрылся
Спорт
В Челябинске пройдет всероссийский турнир по художественной гимнастике «Осенние звездочки»
вчера в 17:33
В Челябинске пройдет всероссийский турнир по художественной гимнастике «Осенние звездочки»
Общество
«Резиновый» микроавтобус с иностранцами задержали на трассе полицейские
  
вчера в 16:55
«Резиновый» микроавтобус с иностранцами задержали на трассе полицейские
Хоккей
Южноуральские фанаты отправят любимых хоккеистов на Матч всех звезд КХЛ
вчера в 16:00
Южноуральские фанаты отправят любимых хоккеистов на Матч всех звезд КХЛ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6