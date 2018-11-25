/ День матери празднует Челябинская область

С праздником поздравил губернатор Борис Дубровский.

Важный праздник для каждой южноуральской семьи — День матери — празднуют сегодня, 25 ноября. Это событие международное. С праздником поздравляют только тех, кто готовится стать мамой или уже воспитывает детей, причем совершенно не важно, родные они или приемные. Ведь мама, в первую очередь, — человек, который дает воспитание, любовь и заботу.

С праздником всех мам поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Днем матери! Этот замечательный праздник наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен — всех женщин, воспитывающих детей. Все в мире начинается с мамы. Она — опора для каждого человека. Мама согреет в любую непогоду, разделит горе и радость, сохранит тепло твоей души и никогда ничего не попросит взамен. Она воспитывает нас своей любовью, учит житейским премудростям, хранит тепло и покой семейного очага и верит в самое лучшее. Пусть дети оправдывают все ваши надежды, радуют своими достижениями, дарят заботу и внимание. Желаю вам здоровья и счастья, любви и достатка в ваших семьях. — сказал Борис Дубровский.

Накануне дня матери в Челябинске состоялся настоящий праздник, на который пригласили многодетных мам. Эти женщины или их дети добились успехов в работе, спорте, культуре, науке и искусстве.

В южноуральской столице 6,5 тысяч многодетных семей. Самое большое количество воспитываемых детей — 12. Всего семей в Челябинске — 230 тысяч.