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/ «Бесконечное» звучание органа ждет южноуральцев в Челябинской филармонии

«Бесконечное» звучание органа ждет южноуральцев в Челябинской филармонии

сегодня в 10:09
  |  Общество

Челябинская филармония приглашает ценителей органной музыки посетить концерт «Орган. Infinitas», во время которого можно будет насладиться звучанием инструмента сольно и в ансамбле. Выступать перед зрителями будут лауреаты международных конкурсов.

На флейте сыграет Марат Файрушин, саксофон-сопрано — Татьяна Зайцева, орган — Лариса Тимшина. Автор и музыковед — заслуженный работник культуры РФ Лидия Заркина. — рассказали для сайта «Первый областной» в Челябинской филармонии.

В программе выступления будут исполнены произведения Баха, Генделя, Бозза, Раттера и Шостаковича. Продолжительность концерта: 2 отделения по 45 минут. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.

Мероприятие состоится в четверг, 21 февраля, в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина».

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