/ Центр Челябинска перекроют в День народного единства

В 11:00 из храма выйдет крестный ход. Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Здесь, на площадке перед храмом, духовенство совершит праздничный молебен. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской епархии.
Так, автомобилистам сложно будет проехать по Кыштымской и Работниц в районе 11:00. Помимо того, до 11.45 будет перекрыт участок Свердловского проспекта от перекрестка с улицей Работниц до перекрестка с улицей Коммуны.
Напомним, что 4 ноября в Челябинске празднуют также государственный праздник — День народного единства.