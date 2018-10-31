/ Центр Челябинска перекроют в День народного единства

По проезжей части прошествуют участники крестного хода.

Утром 4 ноября в центре Челябинска перекроют движение. Это связано с крестным ходом, приуроченным к празднику Казанской иконы Божьей Матери. Перед шествием, сообщает Епархия, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе пройдет божественная литургия. Ее начало в 9:30. После этого прихожане и представители церкви отправятся на крестный ход.

В 11:00 из храма выйдет крестный ход. Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Здесь, на площадке перед храмом, духовенство совершит праздничный молебен. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской епархии.

Так, автомобилистам сложно будет проехать по Кыштымской и Работниц в районе 11:00. Помимо того, до 11.45 будет перекрыт участок Свердловского проспекта от перекрестка с улицей Работниц до перекрестка с улицей Коммуны.

Напомним, что 4 ноября в Челябинске празднуют также государственный праздник — День народного единства.