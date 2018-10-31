Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.77 -0.04 74.79 -0.25
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
-2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Центр Челябинска перекроют в День народного единства

Центр Челябинска перекроют в День народного единства

По проезжей части прошествуют участники крестного хода.
сегодня в 09:44
  |  Общество
Утром 4 ноября в центре Челябинска перекроют движение. Это связано с крестным ходом, приуроченным к празднику Казанской иконы Божьей Матери. Перед шествием, сообщает Епархия, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе пройдет божественная литургия. Ее начало в 9:30. После этого прихожане и представители церкви отправятся на крестный ход.

В 11:00 из храма выйдет крестный ход. Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Здесь, на площадке перед храмом, духовенство совершит праздничный молебен. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской епархии.

Так, автомобилистам сложно будет проехать по Кыштымской и Работниц в районе 11:00. Помимо того, до 11.45 будет перекрыт участок Свердловского проспекта от перекрестка с улицей Работниц до перекрестка с улицей Коммуны.

Напомним, что 4 ноября в Челябинске празднуют также государственный праздник — День народного единства.

Общество
В 2019 году рынок ОСАГО ждут серьезные перемены
сегодня в 12:45
В 2019 году рынок ОСАГО ждут серьезные перемены
Общество
На одной из главных улиц Челябинска ограничат движение
25.10.2018
На одной из главных улиц Челябинска ограничат движение
Происшествия
Две аварии остановили движение на Свердловском тракте
19.10.2018
Две аварии остановили движение на Свердловском тракте
Общество
Движение транспорта ограничат в центре Челябинска
12.10.2018
Движение транспорта ограничат в центре Челябинска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Пять хоккеистов представят Челябинскую область на первом этапе Евротура
сегодня в 15:24
Пять хоккеистов представят Челябинскую область на первом этапе Евротура
Происшествия
Фонарный столб рухнул на автомобиль в Миассе
  
сегодня в 14:36
Фонарный столб рухнул на автомобиль в Миассе
Общество
Кражу 1.5 миллионов рублей предотвратили сотрудники вневедомственной охраны
сегодня в 14:22
Кражу 1.5 миллионов рублей предотвратили сотрудники вневедомственной охраны
Происшествия
Охотника на лосей задержали полицейские Верхнего Уфалея
сегодня в 13:01
Охотника на лосей задержали полицейские Верхнего Уфалея
Общество
В 2019 году рынок ОСАГО ждут серьезные перемены
сегодня в 12:45
В 2019 году рынок ОСАГО ждут серьезные перемены
Происшествия
Молодой водитель погиб в смертельном ДТП возле металлургического комбината в Магнитогорске
сегодня в 12:10
Молодой водитель погиб в смертельном ДТП возле металлургического комбината в Магнитогорске
Общество
Пресс-конференция Бориса Дубровского по итогам 4 лет работы. Текстовая трансляция
сегодня в 09:45
Пресс-конференция Бориса Дубровского по итогам 4 лет работы. Текстовая трансляция
Общество
Центр Челябинска перекроют в День народного единства
сегодня в 09:44
Центр Челябинска перекроют в День народного единства
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6