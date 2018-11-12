/ «Необыкновенные Елки» устроят детям обыкновенное чудо

Уже в шестой раз организаторы дарят праздник детям с ограниченными возможностями.

В Челябинске уже идет подготовка к утреннику «Необыкновенные Елки». Этот проект организовывает «Наше место» — общественная организация молодежи с инвалидностью и волонтеров. Праздник планируют посетить более пяти тысяч человек.

«Елки» вот уже в шестой раз будут проходить в ледовой арене «Трактор». Там для детей будет организованы развлекательные площадки. Для гостей будет организована шоу-программа, выступления артистов, мастер-классы, на которых можно будет сделать новогоднюю игрушку, раскрасить пряник или сделать открытку. В конце праздника детям подарят сладкие подарки и игрушки.

Получить билет на «Необыкновенные Елки» могут только семьи, воспитывающие детей, у которых есть розовая справка МСЭ или справка ПМПК, в которых написано, что ребенку присвоен статус ребенка с ОВЗ. Вместе с ребенком могут прийти члены семьи по билетам сопровождающего. Купить билет на «Необыкновенные Елки» нельзя.