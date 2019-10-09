Дмитрий Медведев посоветовал челябинцам научить китайцев есть гречку

Премьер-министр изучил достижения аграриев региона в Москве.

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Главная сельскохозяйственная выставка России открылась сегодня в Москве. На «Золотой осени» аграрии страны представляют свои главные достижения. Стенд Челябинской области заинтересовал Дмитрия Медведева.

Показать себя на выставку приехали южноуральские молочные заводы и птицефабрики, агрокомплексы и производители круп. Аграрный потенциал Челябинской области премьер-министру презентовал губернатор Алексей Текслер. Он рассказал о работе региона на экспорт. Так, нашу гречку активно продают в США и Китае.

«Правильно, нужно объяснить нашим китайским друзьям, что гречка — это вкусно», — пошутил Дмитрий Медведев.

Выход на международный рынок — это одна из задач сельского хозяйства региона.

«Нужно в первую очередь развивать экспортный потенциал, мы в ближайшие годы собираемся поднять экспорт в три раза, многие инвестиционные проекты, которые мы сегодня обсуждали, направлены именно на это. Мы сегодня фактически обеспечиваем полную продовольственную безопасность по всем видам продукции, которую мы производим, за исключением, может быть, только молока, но по молоку у нас тоже есть планы развития», — отметил губернатор Челябинской области.

Алексей Текслер рассказал Дмитрию Медведеву о планах по организации полностью роботизированного комплекса по производству молока, об инвестиционных проектах в области производства минеральных отходов. Отдельное внимание уделил технологии обеззараживания готовой продукции. Разработали ее в Озерске на «Маяке». Она предполагает холодную стерилизацию ионизирующим излучением, которая не вредит продукту, но позволяет увеличить срок хранения в разы.

Планы по развитию большие. Область ставит перед собой задачу увеличить оборот продукции АПК со 125 миллиардов до 150.

«В целом объем поддержки нашим аграриям в ближайшие годы будем увеличивать, я имею в виду региональную составляющую, рассчитываем, в том числе, и на федеральную, об этом, собственно, и говорили с председателем правительства, с вице-премьером и с министром сельского хозяйства РФ», — рассказал Алексей Текслер.

Успех отрасли зависит от кадров. А они в регионе есть. Дмитрий Медведев лично наградил слесаря-оператора цеха родительского стада Магнитогорского птицеводческого комплекса Владимира Никитина. Ему присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». А аппаратчик мукомольного производства «Магнитогорского комбината хлебопродуктов — СИТНО» Ирина Насибуллина удостоена звания «Заслуженного работника пищевой индустрии».

«На предприятии я работаю 30 лет. Попала в эту сферу совершенно случайно, я училась на крановщицу и выяснила, что я боюсь высоты, пошла, устроилась на работу. С тех пор работаю в „СИТНО“. Получить награду из рук Медведева было, конечно, приятно. До этого были министерская награда, губернаторская, федеральная министерская», — поделилась Ирина Насибуллина.

К поздравлениям Дмитрия Медведева присоединился и Алексей Текслер. Губернатор также выразил надежду, что награды в рамках выставки получит и представленная на ней продукция.