Дмитрий Медведев заявил, что Правительство России ушло в отставку

Решение было принято после послания президента к Федеральному Собранию.

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Действующее до сегодняшнего дня правительство отправлено в отставку после выступления Владимира Путина перед Федеральным Собранием, в ходе которого президент предложил внести в Конституцию ряд поправок.

«Когда будут приняты эти изменения, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. Мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях», — заявил Дмитрий Медведев.

Политологи уверены, что такие действия повлекут за собой серьезные кадровые перестановки.

«Немедленная отставка Правительства РФ в полном составе — фактически анонсированная смена премьер-министра — внятный ответ тем, кто считал, что послание это просто слова», — прокомментировал челябинский политолог Александр Мельников.

В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин призвал доверить Государственной Думе утверждение кандидатуры премьер-министра. Глава государства отметил, что изменения серьезно повлияют на политическую систему страны, но сделают эффективнее взаимодействие представительной и исполнительной власти.