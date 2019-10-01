Алексей Тесклер открыл агровыставку Челябинской области

Сельхозпроизводители со всего Южного Урала собрались возле ледовой арены «Трактор».

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В Челябинске открылась агропромышленная выставка «Агро-2019». Возле ЛА «Трактор» собралось больше ста ведущих сельскохозяйственных производителей со всего Южного Урала.

Глава региона Алексей Текслер лично посетил выставку и познакомился с продукцией, которую производят южноуральские аграрии. Губернатор отметил, что область занимает первое место в УРФО по объему производства и реализации продукции сельхозназначения.

«Сейчас заканчивается сельскохозяйственный сезон, и эта выставка дань уважения тем людям, которые перерабатывают продукцию и доводят ее до прилавка. Наша область один из лидеров в сельскохозяйственном направлении страны. Мы занимаем первое место по производству макаронных изделий, ведущие места по мясу. Мы поддерживаем наших сельхозпроизводителей. На это выделяются более 4 миллиардов рублей, и мы продолжим эту поддержку и в будущем. Нам бы хотелось, чтобы на прилавках была качественная и не дорогая продукция», — отметил Алексей Текслер.

Во время посещения выставки глава региона останавливался у каждого стенда и общался с местными производителями.

«Мы обсуждали вопросы поддержки: в следующем году мы в полтора раза увеличим помощь по линии приобретения новой техники, в два раза увеличим расходы на минеральные удобрения, которые влияют на урожайность, и почти в два раза увеличим субсидирование капитальных расходов по тем направлениям, которые для нас важны. По ряду других направлений окажем поддержку направлениям, которые для нас кажутся важными для улучшения эффективности сельскохозяйственной продукции», — пояснил Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что нужно обратить внимание на малые фермерские хозяйства, у которых есть потенциал роста до более крупных форм.

«Мы будем увеличивать поддержку. Небольшие фермерские хозяйства это увлекает, а новых производителей завлекает. Задача национального проекта по кооперативному направлению — это рост субъектов и количества предприятий, которые в нем участвуют», — добавил глава региона.

Алексей Текслер рассказал и об уборочной кампании. Глава региона отметил, что в этом году урожайность ниже, чем в прошлом из-за засухи на юге региона. Сейчас намолотили 1 миллион 300 тонн зерна, рассчитывают выйти на 1 миллион 800 тонн. Цифры согласованы с минсельхозом РФ. Теперь задача правительства искать варианты улучшения урожайности не смотря на климатические факторы. Этим займутся в ближайшие годы.

Сельскохозяйственная выставка "Агро - 2019" продлится до 3-го октября с 10:00 до 19:00 ежедневно.