Корреспондент медиахолдинга ОТВ выполнил поручение Дмитрия Медведева

Задача от премьер-министра исполнена успешно.

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На сельскохозяйственной аграрной выставке «Золотая осень» Дмитрий Медведев посетил стенд Челябинской области. А губернатор Алексей Текслер рассказал, что южноуральскую гречку активно продают в США и Китае.

«Правильно, нужно объяснить нашим китайским друзьям, что гречка — это вкусно», — пошутил Дмитрий Медведев.

Корреспондент медиахолдинга ОТВ не остался в стороне от шуточного поручения премьер-министра России и угостил китайских друзей гречкой.

Об этом, а также о строящихся спортивных олимпийских объектах Челябинской области, и многом другом вы сможете узнать сегодня, 12 октября и завтра, 13 октября, в программе «Итоги. Время новостей» на телеканале ОТВ в 21:30.