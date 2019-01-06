/ Дмитрий Медведев подписал указ о выплатах пособий пострадавшим в Магнитогорске

Из бюджетного фонда правительства выделено 65 миллионов рублей.

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске. Как сообщает сайт правительства России, на социальную поддержку граждан из резервного фонда направят 65 миллионов рублей.



Предусматривается, что членам семей погибших будет выплачено единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Гражданам, получившим в результате обрушения вред здоровью, единовременное пособие будет выплачено в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Также выделяются средства на выплату финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости в размере 100 тыс. рублей на человека.

— говорится в заявлении на официальном сайте правительства.

Ранее также стало известно о сумме, которую выплатит пострадавшим Магнитогорский Металлургический Комбинат. На помощь всем, кто стал жертвами трагедии, металлургический гигант направил около 100 миллионов рублей.

Напомним, утром 31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд. В результате трагедии погибло 39 человек. Согласно официальной версии причиной обрушения стал взрыв бытового газа.